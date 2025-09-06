sábado 6 de septiembre 2025

Un famoso tiktoker visitó San Juan por primera vez y confesó: "Amé la semita"

Stheven Acosta no pudo resistirse a probar las semitas de Pocito. Su reacción y recomendación ya se volvieron virales en TikTok, donde el video superó los 12 mil “me gusta”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El influencer Stheven Acosta llegó por primera vez a San Juan y su primera parada gastronómica fue nada menos que en Pocito, donde descubrió un clásico local: la semita. La visita del venezolano quedó registrada en un video de TikTok que ya superó los 12 mil “me gusta”, y que muestra su entusiasmo por este pan artesanal horneado en barro.

En el video, STHEV dialoga con Lionel, un vendedor del rubro, mientras prueba la semita: “Mmm, me encantó. Es como un pancito calentito aparte está”, comenta el tiktoker, fascinado por la textura y el sabor del pan. Lionel le explica que se puede disfrutar con fiambres, durante el té o acompañando comidas, y que se venden en bolsitas de diez unidades por 2.000 pesos. “Amé la semita”, dijo en la descripción del video.

El encuentro no pasó desapercibido para los seguidores: comentarios como “¿Cómo vive la gente que nunca comió semitas?” y “De Pocito pal mundo” celebraron la difusión de este tradicional sabor sanjuanino, mientras otros recomendaron la parada: “Aguanten las semitas de la calle 9 y Ruta 40”.

Acosta cuenta con casi 550 mil seguidores en TikTok y más de 8 millones de visitas.

Entre risas y elogios, STHEV no dudó en compartir la dirección del local: Ruta 40 y calle 9, en Pocito. Así, lo que comenzó como una simple prueba de pan se transformó en un guiño viral que pone a la semita sanjuanina en el mapa de las tendencias gastronómicas.

