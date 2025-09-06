El influencer Stheven Acosta llegó por primera vez a San Juan y su primera parada gastronómica fue nada menos que en Pocito, donde descubrió un clásico local: la semita . La visita del venezolano quedó registrada en un video de TikTok que ya superó los 12 mil “me gusta”, y que muestra su entusiasmo por este pan artesanal horneado en barro.

En el video, STHEV dialoga con Lionel, un vendedor del rubro, mientras prueba la semita: “Mmm, me encantó. Es como un pancito calentito aparte está”, comenta el tiktoker, fascinado por la textura y el sabor del pan. Lionel le explica que se puede disfrutar con fiambres, durante el té o acompañando comidas, y que se venden en bolsitas de diez unidades por 2.000 pesos. “Amé la semita”, dijo en la descripción del video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1964489158803759383&partner=&hide_thread=false Un famoso tiktoker visitó San Juan por primera vez y confesó: "Amé la semita"



Video gentileza: TikTok sthacosta pic.twitter.com/9pMgxtCPmz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 7, 2025

El encuentro no pasó desapercibido para los seguidores: comentarios como “¿Cómo vive la gente que nunca comió semitas?” y “De Pocito pal mundo” celebraron la difusión de este tradicional sabor sanjuanino, mientras otros recomendaron la parada: “Aguanten las semitas de la calle 9 y Ruta 40”.

Acosta cuenta con casi 550 mil seguidores en TikTok y más de 8 millones de visitas.

Entre risas y elogios, STHEV no dudó en compartir la dirección del local: Ruta 40 y calle 9, en Pocito. Así, lo que comenzó como una simple prueba de pan se transformó en un guiño viral que pone a la semita sanjuanina en el mapa de las tendencias gastronómicas.