Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Un trágico hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana en la intersección de calle 9 y Ruta 40, en el departamento Pocito. Como consecuencia de un triple impacto, un hombre falleció; se presume que sería un vendedor de la zona.

UFI Delitos Especiales Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

En Tucumán Gran dolor por la muerte del reconocido Gonzalo Urueña a los 48 años

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, el triple impacto se habría originado por el vuelco de un vehículo en esa transitada arteria. Un dato surgió de fuentes policiales indicaba que el conductor del rodado que provocó el siniestro fatal se dio a la fuga tras el impacto según testigos en el lugar, lo que fue descartado por un investigador del caso en contacto con este medio.

image

En un primer momento, el hombre fallecido había sido asistido por personal médico y trasladado a un nosocomio, pero posteriormente se constató su deceso. Además, otras dos personas resultaron heridas.

Personal policial trabajaba en lugar alrededor de las 10, para ofrecer asistencia, control en la ruta y tratar de determinar la mecánica de la fuerte colisión.

Aparentemente, uno de los vehículos pasó en rojo, provocando el siniestro. Se espera que, con el paso de las horas, se conozcan nuevos detalles del hecho.

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Vialidad indicaron que, ante la situación, se implementó un desvío por Calle 8. Al mismo tiempo, solicitaron a quienes circulen por la zona máxima precaución y el respeto de indicaciones del personal que trabaja en el lugar.