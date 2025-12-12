viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El profesional fue testigo del trágico triple choque y auxilió al verdulero cuando estaba tendido en el asfalto, en estado de consciencia. Minutos después, el hombre falleció en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.

Lleva 30 años relatando distintas historias de San Juan del modo más contundente a través de un micrófono, desempeñando su profesión de periodista. Sin embargo, lo que le tocó contar este viernes le provocó un temblequeo en la voz. Antonio Canales, dueño y conductor de Radio Las 40, fue un ocasional testigo de la tragedia ocurrida durante la mañana sobre Ruta 40, en la esquina de Calle 9, en Pocito. Allí, Juan Agapito Cabrera, un vendedor de verduras, fue víctima del impacto de uno de los vehículos que protagonizaron el triple choque y vuelco en el lugar. Como consecuencia, el hombre murió. Canales era su habitual cliente, lo veía todas las mañanas y quiso socorrerlo, pero no pudo hacer nada por él. “Siento un dolor muy grande”, confió a Tiempo de San Juan.

Lee además
vuelco mortal en ruta 40: un hombre perdio la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
santa lucia: jugaba con un arma y mato de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 anos de prision
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

“Siempre le compro verdura a un pobre vendedor que hay en la Ruta 40 y Calle 9. Ese señor, trabajador de una chacra, lleva años vendiendo allí verdura fresca: vende tomate, vende beteraba, vende choclo. Hace minutos me paré como todos los días: ‘¿Qué va a llevar, Canales?’, me dijo. ‘Dame una docena de choclos’, le pedí. Nada más. Me los pasó por la ventanilla, le pagué y doblé en la Calle 9 cuando me dio el semáforo”, comenzó narrando Canales, sensiblemente afectado por el hecho.

image

Y continuó: “Debo haber andado 30, 40, 50 metros por Calle 9 y siento un estruendo extraordinario. Me vuelvo y encuentro dos o tres autos apilados, uno sobre otro. Y mi amigo, el vendedor, tirado a un costado, sangrando de la cabeza. De costado, inmóvil”.

Al observar la situación, y mientras veían que había personas atrapadas en los autos involucrados, Canales y otros testigos quisieron ayudar a Cabrera. “Lo quisimos poner de espalda y dijo: ‘No, no, no’. Yo he relatado distintos hechos en 30 años de periodismo, pero esto no me había pasado nunca. Me dice: ‘No, no, no, no, no me mueva, no me mueva’. Entonces siguió de costado. Obviamente llamamos a la ambulancia y llegó muy pronto: 3, 5, tal vez 7 minutos demoró”, recordó el periodista.

image

Los enfermeros se acercaron al hombre, lo ubicaron sobre una camilla de tipo tabla y lo inmovilizaron. Quienes estaban en el lugar, incluido el propio Canales, se persignaron y le expresaron sus deseos de recuperación al hombre, cuando los trabajadores de la salud se disponían a subirlo a la ambulancia. Sin embargo, el viaje hacia el hospital no llegó a concretarse. El vendedor murió en el lugar.

“Después llegaron los bomberos y pudieron rescatar al resto de las personas involucradas, que habían quedado atrapadas tanto en la Kangoo como en el Fiat Palio. En ese momento le pregunté a Dios: ¿por qué siempre el más humilde es el que cobra? Nunca supe el nombre de ese hombre. Pero lo veía todas las mañanas, le compraba todas las mañanas, era mi amigo. Ese hombre llevaba años trabajando ahí, vendiendo la verdura de su chacra para llevar el sustento a su familia. Lo pienso y me duele en el corazón”, finalizó el reconocido periodista.

Los detalles del caso, según el parte oficial

De acuerdo al informe difundido por la UFI Delitos Especiales, la víctima fatal fue Juan Agapito Cabrera, de 72 años, un conocido verdulero de la zona de Ruta 40 y Calle 9 que llevaba años trabajando en ese mismo punto de Pocito.

El siniestro ocurrió a las 9:45 de este viernes, en la intersección ya mencionada, donde intervino personal de la Comisaría 7ª. Según las primeras pericias, una Renault Kangoo que circulaba a alta velocidad por Ruta 40 impactó desde atrás a una Toyota Hilux detenida en el semáforo en rojo y a un Fiat Palio que aguardaba detrás. Tras el violento choque, la Kangoo salió despedida y golpeó directamente a Cabrera, que estaba en la banquina junto a su Dodge 1500, el vehículo que utilizaba para vender verduras.

image

El informe precisa que Cabrera murió en el lugar pese a la rápida llegada de la ambulancia. En tanto, la conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, fuera de peligro, mientras que el conductor de la Hilux resultó ileso. Tanto el conductor como el acompañante de la Kangoo fueron asistidos en la escena sin necesidad de traslado.

En el lugar trabajaron División Delitos Especiales, Criminalística y los funcionarios judiciales intervinientes: el fiscal Iván Grassi, los ayudantes fiscales Pablo Orellano, y la asistente Luz Buccio. Se realizaron los estudios de rigor: inspección ocular, relevamiento fotográfico y planimétrico, entrevistas a testigos, secuestro de rodados, alcohotest y dosaje a los conductores, además de toma de muestras en la Kangoo. El cuerpo de Cabrera fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Temas
Seguí leyendo

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Una empleada se quedó con la tarjeta de una fiscal sanjuanina y se la "reventó" haciendo compras con la familia

El empleado infiel de Tankito, filmado robando dinero de una caja fuerte, admitió que lo hizo y recibió condena

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuelco mortal en ruta 40: un hombre perdio la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Te Puede Interesar

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario
El operativo del año

Desarticulan una red narco en San Juan: cocaína, detenidos y un vínculo delictivo con internos del Servicio Penitenciario

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa
Atención

La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

San Juan, al frente de las ciudades más cálidas del país.
Un infiernito

¡San Juan se puso caliente!: la Provincia encabeza el ranking de las temperaturas más altas del país