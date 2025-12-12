El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

Lleva 30 años relatando distintas historias de San Juan del modo más contundente a través de un micrófono, desempeñando su profesión de periodista. Sin embargo, lo que le tocó contar este viernes le provocó un temblequeo en la voz. Antonio Canales, dueño y conductor de Radio Las 40, fue un ocasional testigo de la tragedia ocurrida durante la mañana sobre Ruta 40, en la esquina de Calle 9, en Pocito. Allí, Juan Agapito Cabrera, un vendedor de verduras, fue víctima del impacto de uno de los vehículos que protagonizaron el triple choque y vuelco en el lugar. Como consecuencia, el hombre murió. Canales era su habitual cliente, lo veía todas las mañanas y quiso socorrerlo, pero no pudo hacer nada por él. “Siento un dolor muy grande”, confió a Tiempo de San Juan.

“Siempre le compro verdura a un pobre vendedor que hay en la Ruta 40 y Calle 9. Ese señor, trabajador de una chacra, lleva años vendiendo allí verdura fresca: vende tomate, vende beteraba, vende choclo. Hace minutos me paré como todos los días: ‘¿Qué va a llevar, Canales?’, me dijo. ‘Dame una docena de choclos’, le pedí. Nada más. Me los pasó por la ventanilla, le pagué y doblé en la Calle 9 cuando me dio el semáforo”, comenzó narrando Canales, sensiblemente afectado por el hecho.

Y continuó: “Debo haber andado 30, 40, 50 metros por Calle 9 y siento un estruendo extraordinario. Me vuelvo y encuentro dos o tres autos apilados, uno sobre otro. Y mi amigo, el vendedor, tirado a un costado, sangrando de la cabeza. De costado, inmóvil”.

Al observar la situación, y mientras veían que había personas atrapadas en los autos involucrados, Canales y otros testigos quisieron ayudar a Cabrera. “Lo quisimos poner de espalda y dijo: ‘No, no, no’. Yo he relatado distintos hechos en 30 años de periodismo, pero esto no me había pasado nunca. Me dice: ‘No, no, no, no, no me mueva, no me mueva’. Entonces siguió de costado. Obviamente llamamos a la ambulancia y llegó muy pronto: 3, 5, tal vez 7 minutos demoró”, recordó el periodista.

Los enfermeros se acercaron al hombre, lo ubicaron sobre una camilla de tipo tabla y lo inmovilizaron. Quienes estaban en el lugar, incluido el propio Canales, se persignaron y le expresaron sus deseos de recuperación al hombre, cuando los trabajadores de la salud se disponían a subirlo a la ambulancia. Sin embargo, el viaje hacia el hospital no llegó a concretarse. El vendedor murió en el lugar.

“Después llegaron los bomberos y pudieron rescatar al resto de las personas involucradas, que habían quedado atrapadas tanto en la Kangoo como en el Fiat Palio. En ese momento le pregunté a Dios: ¿por qué siempre el más humilde es el que cobra? Nunca supe el nombre de ese hombre. Pero lo veía todas las mañanas, le compraba todas las mañanas, era mi amigo. Ese hombre llevaba años trabajando ahí, vendiendo la verdura de su chacra para llevar el sustento a su familia. Lo pienso y me duele en el corazón”, finalizó el reconocido periodista.

Los detalles del caso, según el parte oficial

De acuerdo al informe difundido por la UFI Delitos Especiales, la víctima fatal fue Juan Agapito Cabrera, de 72 años, un conocido verdulero de la zona de Ruta 40 y Calle 9 que llevaba años trabajando en ese mismo punto de Pocito.

El siniestro ocurrió a las 9:45 de este viernes, en la intersección ya mencionada, donde intervino personal de la Comisaría 7ª. Según las primeras pericias, una Renault Kangoo que circulaba a alta velocidad por Ruta 40 impactó desde atrás a una Toyota Hilux detenida en el semáforo en rojo y a un Fiat Palio que aguardaba detrás. Tras el violento choque, la Kangoo salió despedida y golpeó directamente a Cabrera, que estaba en la banquina junto a su Dodge 1500, el vehículo que utilizaba para vender verduras.

El informe precisa que Cabrera murió en el lugar pese a la rápida llegada de la ambulancia. En tanto, la conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, fuera de peligro, mientras que el conductor de la Hilux resultó ileso. Tanto el conductor como el acompañante de la Kangoo fueron asistidos en la escena sin necesidad de traslado.

En el lugar trabajaron División Delitos Especiales, Criminalística y los funcionarios judiciales intervinientes: el fiscal Iván Grassi, los ayudantes fiscales Pablo Orellano, y la asistente Luz Buccio. Se realizaron los estudios de rigor: inspección ocular, relevamiento fotográfico y planimétrico, entrevistas a testigos, secuestro de rodados, alcohotest y dosaje a los conductores, además de toma de muestras en la Kangoo. El cuerpo de Cabrera fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.