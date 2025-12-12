viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

El perjuicio económico contra el denunciante fue mínimo, pero la mentira que armó la mujer -de profesión esteticista- fue muy grande. Utilizaba diferentes líneas telefónicas para su ardid, se comprobó que usó el de su abuela para decir que era magistrado. La detuvieron, pero recuperó la libertad.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.04.16

Una mujer quedó en la mira por el delito de estafa este jueves. Por lo relatado por los representantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas el perjuicio fue mínimo, tan solo $50.000. Pero lo que llamó la atención a todos los presentes es la mentira que habría hecho Micaela Vega Ante (29), de profesión esteticista y oriunda de Pocito.

Lee además
atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en rawson: llevaba mas de 20 dias profuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Un joven fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta, desde Santa Lucía hacia la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara. (Foto: InfoAlbardón)
Gran susto

Un joven se descompensó cuando iba en bicicleta a la fiesta de Santa Bárbara en Mogna y lo asistieron en medio del camino

Se hizo pasar por abogada, pero eso no es todo. Entre sus mentiras dijo ser un juez civil utilizando el nombre de un reconocido abogado penalista de la provincia, precisamente Fernando Bueno de la Cruz. Un rebuscado engaño por solo 50.000 pesos.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.04.17

Vega llegó en calidad de detenida a su audiencia de este último jueves, pero recuperó la libertad tras la resolución del juez de Garantías Federico Rodríguez, que la imputó por el delito de estafa.

El relato que realizaron los ayudantes fiscales Maximiliano Yanzón y Nicolás Zapata fue increíble y todo comienza en abril de 2024. Un hombre llamado Julio Fernández Salinas protagonizó un siniestro vial ese día y, para tener asistencia jurídica, un familiar suyo le dice que se contacte con Vega porque era abogada.Fernández Salinas la llama, le comunica la situación y ella acepta ser su asesora, solicitando el honorario de $80.000.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.04.18 (1)

Se realiza el pago de $50.000 por parte de este hombre a Vega y, tiempo después, esta mujer le enviaba documentos falsos, informes del Banco San Juan truchos, resoluciones donde ella decía haber trabajado como defensora oficial, entre otras mentiras. En una ocasión le mandó fotos de un “acta de audiencia” con el logo del Poder Judicial que decía “Número de Expediente - López/Fernández - Daños y perjuicios”.

Tras meses y meses de engaños hacia el denunciante, tuvo su evento cúlmine a mediados de 2025. Supuestamente, la resolución salió a favor de Fernández Salinas. El presunto juez civil Fernando Bueno de la Cruz resolvía que el Estado debía pagarle una indemnización de $8.000.000. Fallo que venía con documentación apócrifa de un banco.

El pago se iba a realizar el 10 de julio. Fernández Salinas, entusiasmado por la noticia, esperó hasta último momento y le llegó una notificación rara. El supuesto juez Fernando Bueno de la Cruz (en realidad es abogado penalista) le escribió y le dijo que iba a haber un retraso en el depósito del dinero porque debía ser hospitalizado de urgencia en Buenos Aires; explicándole que había recibido una herida cortopunzante.

image
A la izquierda el letrado Fernando Bueno de la Cruz en una audiencia en Tribunales. Imagen Tiempo de San Juan

A la izquierda el letrado Fernando Bueno de la Cruz en una audiencia en Tribunales. Imagen Tiempo de San Juan

Recién en ese momento Fernández Salinas se dio cuenta de que podía estar siendo víctima de un engaño. Primero se comunicó con el Foro de Abogados de la provincia y estos le dijeron que Fernando Bueno de la Cruz es abogado, pero no juez. Vega cuando engañó a esta persona le dijo un número de matrícula y, cuando la consultó en el Foro, le dijeron que pertenecía a otra persona.

Esta mujer utilizaba las líneas telefónicas de otras personas para su ardid. Con la investigación que tiene recabada fiscalía hasta ahora, Vega Ante utilizó el celular de su abuela para hacerse pasar por el “juez”.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.04.18 (2)
Juez de Garantías Federico Rodríguez.

Juez de Garantías Federico Rodríguez.

Un dato no menor es que el MPF le tomó una testimonial al letrado en cuestión (Fernando Bueno de la Cruz) y manifestó que sí conoce a Vega, detallando que defendió al hermano de Vega por una causa federal.

Finalmente, la fiscalía solicitó que quedara con prisión preventiva porque la mujer podría entorpecer la investigación y un plazo de 12 meses para investigar. La defensa, a cargo de Franco Vázquez, se negó a los hechos y lo solicitado por el MPF, dándole a conocer al juez que esta causa se trató en la USA (Unidad de Soluciones Alternativas) y que el 5 de noviembre hubo una audiencia, ya que ella estaba dispuesta a devolver el dinero.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 08.04.18
Abogado defensor Franco Vázquez.

Abogado defensor Franco Vázquez.

Ante esta manifestación, el juez Rodríguez le llamó la atención a la fiscalía porque debía haber dado a conocer ese dato. Resolviendo finalmente que Vega quedara en libertad con medidas de coerción morigeradas. Dictó un plazo de 6 meses de investigación y la imputó provisoriamente por el delito de estafa.

Temas
Seguí leyendo

Un joven sanjuanino fue acusado de golpear a su hijo, no hallaron pruebas y terminó sobreseído

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Un superior de una reconocida empresa en San Juan quedó tras las rejas: lo descubrieron llevándose dinero de una caja fuerte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Te Puede Interesar

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40
Pocito

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar
Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento