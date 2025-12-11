Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Diego Rubén Kamariski, un jefe de ventas de la empresa sanjuanina conocida como “Tankito”, quedó detenido este miércoles luego de ser señalado como el presunto responsable de sustraer dinero de la caja fuerte de la compañía. Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, fue trasladado a la Comisaría 3° de Trinidad y permanece a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Con respecto a su perfil, este hombre es protagonista de una historia que involucra a una famosa bandera de San Martín de San Juan, cuando era gerente en una casa de venta de telas.

La denuncia contra Kamariski fue presentada por un socio-gerente fundador, de apellido Suárez, después de que la contadora notara, hace aproximadamente tres semanas, una irregularidad en la caja fuerte ubicada en la oficina de reuniones o ventas: la manija no estaba en su posición habitual y, al poco tiempo, se constató la falta de dinero. Ante esta situación, la empresa revisó las cámaras de seguridad y descubrió que la cámara que apuntaba al sector del cofre dejaba de grabar en varias fechas, siempre entre las 16.30 y las 18.00.

Para esclarecer lo ocurrido, directivos comenzaron a revisar las grabaciones de otros sectores. Allí observaron a Kamariski ingresar al área de monitoreo y desinstalar la cámara que registraba la zona donde se guardaba el dinero. Esto motivó la colocación de una cámara adicional, cuyo registro fue determinante: según consta en la denuncia, se lo habría visto abrir la caja fuerte y retirar fajos de billetes.

Otro dato relevante para la investigación fue que, de acuerdo con la presentación judicial, Kamariski tenía llaves tanto del acceso como de la caja fuerte, pese a que la única llave habilitada permanecía bajo control de la hija del socio-gerente y de la contadora. Esto llevó a presumir que habría realizado copias sin autorización.

El caso tomó un giro clave días atrás, cuando la hija del denunciante informó que la nueva cámara había registrado un episodio reciente en el que el empleado regresaba al sector de la caja. Personal policial se presentó en el lugar, lo entrevistó y secuestró dos llaves doradas con la inscripción “Tabor”. También incautó un fajo con $66.000 en billetes de $2.000 y otros $78.000 distribuidos en distintas denominaciones. Con estos elementos, y ante la sospecha de reiteración delictiva, la Justicia ordenó la inmediata detención del sospechoso y el secuestro de su teléfono celular para pericias.

El detenido y la historia del “trapo”

Hasta años, Kamariski era conocido por un motivo completamente diferente y relacionado al fútbol sanjuanino. En una entrevista publicada en 2013 por el portal partidario “Voy con Vos”, se lo destacó como el creador de una de las banderas más grandes y emblemáticas de San Martín de San Juan, desplegada cada fecha en la cabecera norte del estadio Hilario Sánchez.

image

Según relató en aquel momento, la confección del telón demandó alrededor de 1.100 metros de tela, el trabajo de sus cuñadas -costureras-, la ayuda de hinchas del club y una labor de más de dos meses. Los dibujos y el escudo fueron pintados con aerografía por un simpatizante que colaboró sin cobrar, y la estructura final se logró con pintura automotriz para asegurar durabilidad.

Kamariski también contó que trasladó el enorme trapo en su Fiat Uno y que, debido a rumores de un posible intento de robo por parte de hinchas de Desamparados, recibieron acompañamiento policial hasta el club para dejarlo en la utilería. Desde entonces, el telón forma parte del material que San Martín utiliza en la tribuna cada temporada.

image

Su fanatismo por el Verdinegro también fue mencionado en aquella nota, donde describió que asistía a los partidos con su familia, que todos sus hijos eran hinchas del club y que mantenía relación con exjugadores e integrantes del plantel profesional.