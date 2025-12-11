Recibió el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en Santa Lucía y su hija presentó mejoras

El hombre que había sufrido graves lesiones tras ser aplastado por un tractor junto a su hija de 2 años en una finca de Santa Lucía recibió el alta médica en las últimas horas. Además, indicaron que la mejor evolucionó favorablemente.

Grave Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Así lo confirmaron del entorno de Eduardo Garro, que incluso compartieron en redes sociales la noticia para celebrar su evolución. Además, allegados informaron a Tiempo de San Juan que la pequeña salió de terapia intensiva y fue trasladada a una sala de cuidados intermedios. La menor de edad presentó lesiones en la pelvis.

El siniestro había ocurrido el lunes 8 de diciembre por la tarde, en una propiedad ubicada en Benavídez y Callejón Blanco. Según la reconstrucción policial, Garro, de 25 años, le estaba enseñando a manejar un tractor a su pareja, Evelin Ávalos (20). Ella conducía la máquina mientras él caminaba a su lado, dándole indicaciones. En ese momento, la hija de ambos -identificada como H.G.A.- se cruzó por delante del rodado.

El padre intentó reaccionar para apartarla, pero no llegó a tiempo y ambos fueron atropellados, aparentemente por las ruedas delanteras del tractor. Testigos describieron la escena como “escalofriante”. De inmediato, los trasladaron en movilidad particular al Hospital Rawson, donde ingresaron alrededor de las 18:15.

La niña sufrió una fractura de pelvis y fue intervenida quirúrgicamente; ahora continúa su recuperación en terapia intermedia. Garro había quedado internado por politraumatismos y fuertes dolores torácicos, pero evolucionó favorablemente y ya pudo regresar a su hogar.

El caso sigue bajo investigación de la Subcomisaría Santa Lucía Este, bajo las directivas del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales.