miércoles 10 de diciembre 2025

Quién era el hombre que murió aplastado por un autoelevador en Pocito y cómo avanza la causa

La muerte del trabajador de 57 años generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde circularon mensajes de despedida, imágenes y expresiones de dolor, mientras la Justicia avanza con pericias para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En las últimas horas también trascendió una fotografía de Cabeza, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp y Facebook, lo que incrementó el impacto del caso en la comunidad local.

Uno de los mensajes más replicados fue el emitido por el Club Santa Bárbara de El Cerrillo, que expresó públicamente su pesar: destacaron a Daniel como “una gran persona” y enviaron fuerzas a sus hijos y seres queridos, recordando su paso por la institución y su vínculo con los jugadores.

image

Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho. El accidente se produjo cuando Cabeza realizaba tareas de mantenimiento sobre un autoelevador dentro de una finca. De acuerdo a la información recabada, el hombre se encontraba debajo de la máquina manipulando una manguera hidráulica cuando las uñas del equipo, que estaban elevadas, descendieron de forma abrupta.

Inicialmente se informó que la víctima estaba sola, pero con el avance de las actuaciones surgió que había otra persona presente al momento del accidente, dato que ahora es considerado relevante para la reconstrucción de la secuencia.

Cabeza fue trasladado de urgencia al Hospital Ventura Lloveras y luego derivado en estado crítico al Hospital Rawson, donde falleció tras permanecer varias horas internado.

La causa está caratulada como fallecimiento en accidente laboral y permanece en etapa investigativa. Ya se ordenaron pericias mecánicas sobre el autoelevador y análisis técnicos para determinar si hubo una falla del sistema hidráulico o alguna intervención humana que haya provocado el movimiento inesperado.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y aguardaron los resultados de los peritajes para definir si corresponde alguna responsabilidad penal.

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Por Redacción Tiempo de San Juan

