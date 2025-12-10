miércoles 10 de diciembre 2025

Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

El juez Juan Meglioli resolvió en favor del acuerdo de pena que incluye reglas de conducta por dos años, que prohíben estrictamente cualquier contacto con la menor y su familia.

Por Juan Ortiz
image

En el marco de un juicio abreviado celebrado este miércoles, condenaron a Rodrigo Godoy (20) tras aceptar la culpabilidad por un hecho de Grooming contra la menor identificada como A.J.A de 13 años de edad. El juez Juan Meglioli resolvió en favor del acuerdo de pena que incluye 7 meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por dos años, que prohíben estrictamente cualquier contacto con la menor y su familia.

image
Juez Juan Meglioli

Juez Juan Meglioli

Los hechos por los que se acusa a Rodrigo Ezequiel Godoy se refieren al delito descrito en el Artículo 139 del Código Penal argentino. De acuerdo con la exposición del fiscal Eduardo Gallastegui, Godoy mantuvo conversaciones de tenor sexual a quien conocía por ser cajero de un supermercado y que contenían insinuaciones y referencias sexuales.

Según manifestó, Godoy insistía a la menor para que se quedaran solos y hablaba de tener relaciones íntimas. La investigación se basó en las conversaciones leídas por la madre, el reporte de la menor, informes de WhatsApp, actividad en Instagram, y el análisis de los dispositivos electrónicos incautados (celulares Motorola, iPhone y Samsung).

image
Abogado defensor Ramires Manrique Jorge

Abogado defensor Ramires Manrique Jorge

Las reglas de conducta incluyen la prohibición de contacto y acercamiento a la menor y su familia a menos de 500 metros, así como la prohibición de cualquier tipo de contacto electrónico. Finalmente Gallastegui solicitó la sanitización de los dispositivos electrónicos incautados para evitar la propagación del delito, y subsidiariamente, la destrucción material en caso de imposibilidad de esta acción.

La resolución destaca la edad del imputado y la ausencia de antecedentes penales como atenuantes para la pena propuesta. En este caso, el delito reviste una fase inicial de grooming, enfocada en el acercamiento y la creación de un vínculo de confianza.

image
Fiscales Eduardo Gallastegui y

Fiscales Eduardo Gallastegui y

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
