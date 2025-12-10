miércoles 10 de diciembre 2025

Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango

Una pelea entre gauchos, nacida tras un partido de fútbol y una noche de alcohol, terminó en tragedia en Villa El Tango. El episodio reconstruye el crimen de Miguel Facundo Giménez y el fallo judicial que condenó al agresor por el uso desproporcionado de un cuchillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En octubre de 1989, todo comenzó tras un partido de fútbol que derivó en una larga jornada de alcohol, charlas cruzadas y desafíos entre hombres de campo. Frente al bar del Club Nobleza Argentina, Miguel Facundo Giménez y Alberto Matías Chavero pasaron de las palabras a la violencia. Giménez fue el primero en atacar: tomó un trozo de adobe del suelo y lo arrojó con fuerza. La respuesta llegó de inmediato. Chavero sacó un cuchillo y lo hirió de gravedad en medio de la confusión.

Capítulo XXX: Fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango

Malherido, Giménez intentó escapar. Caminó unos metros tambaleando hasta que cayó cerca de un alambrado. Fue trasladado de urgencia al hospital de Caucete, pero murió poco después a raíz de las heridas. La escena quedó marcada por la violencia rural de época: cuchillos en la cintura, códigos de honor y silencios pesados en un pueblo que amaneció sacudido.

Tras el crimen, la Policía detuvo a Chavero y a Pedro Ceferino Soria. El primero fue acusado como autor del homicidio y el segundo señalado como presunto cómplice. En 1991, la Justicia condenó a Chavero a 12 años de prisión por homicidio simple, mientras que Soria fue absuelto. La defensa sostuvo que se trató de una riña iniciada por la propia víctima, pero la Cámara Penal, en 1992, ratificó la responsabilidad del acusado: descartó la legítima defensa y consideró que el uso del cuchillo fue una respuesta desproporcionada, aun cuando Giménez había iniciado la agresión.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma.

Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

