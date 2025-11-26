miércoles 26 de noviembre 2025

Escuchá el capítulo XXVIII de Historias del Crimen en Spotify: el padre borracho asesinado por su hija

Una noche de violencia familiar en Rawson terminó con la muerte de un padre y puso a “Mary” Narváez en el centro de un caso que dividió a toda una comunidad. Entre acusaciones, crisis nerviosas y un diagnóstico que cambió el rumbo del juicio, su historia marcó uno de los episodios más controversiales de los años sesenta en San Juan.

IMG-20251126-WA0022
La tragedia comenzó en enero de 1966, cuando el hombre, en estado de ebriedad, irrumpió en la habitación donde Mary dormía junto a su madre enferma. A partir de allí, la secuencia se volvió difusa incluso para la propia joven. En medio de una crisis nerviosa y sin recuerdos claros, habría tomado una barra de hierro y atacado a su padre, provocándole heridas que resultaron fatales al día siguiente. El barrio quedó conmocionado y la investigación reveló un largo historial de agresiones familiares y episodios de desvanecimiento que Mary venía padeciendo desde tiempo atrás.

Capítulo XXVIII: El padre borracho asesinado por su hija

El juicio se realizó en 1967 y terminó dividiendo a la familia. Mientras algunos de sus hermanos reclamaban una condena, otros pedían comprensión ante su evidente fragilidad emocional. El fiscal sostuvo que Mary había actuado con plena conciencia, pero la defensa planteó que sufría epilepsia psicomotriz, un trastorno que la volvía inimputable en situaciones de crisis. Finalmente, el tribunal la absolvió al concluir que no comprendía sus actos en el momento del ataque y ordenó su internación por cuestiones de seguridad. Tras el veredicto, fue recibida con alivio por parte de su entorno, aunque su vida posterior quedó envuelta en el silencio: los registros solo la ubican en Rawson hasta 2010.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

