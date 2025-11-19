Ya podés escuchar el capítulo XXVII de Historias del Crimen en Spotify: el mecánico que "iba a cobrar un seguro" y fue asesinado

Podcast de Tiempo Escuchá el capítulo XXV de Historias del Crimen en Spotify: Amores que matan

En la madrugada del hallazgo, un vecino que se levantó temprano vio una columna de humo que salía de un rancho deshabitado y corrió a ayudar. Junto a otros habitantes intentó sofocar las llamas, pero la escena se volvió más oscura cuando, entre los restos del colchón quemado, descubrieron el cuerpo calcinado de Luis Franklin Salinas, un exmecánico conocido por su respeto y por luchar contra el alcoholismo. Lo que primero pareció un accidente por un cigarrillo mal apagado cambió de rumbo con la autopsia: Salinas había sido asesinado de 11 puñaladas antes de que incendiaran el lugar para ocultar el crimen.

Capítulo XXVII: El mecánico que "iba a cobrar un seguro" y fue asesinado

La causa dio un giro clave cuando un testigo mencionó a dos jóvenes vistos saliendo del refugio improvisado. José Sebastián “El Seba” Vega terminó confesando que, junto a Mariano Omar “El Mendocino” Riveros, atacaron a Salinas para robarle, convencidos de que tenía dinero. Las condenas llegaron con los años: Vega recibió 10 años de prisión en 2011 y Riveros, detenido más tarde, fue sentenciado a 5 años. Con el tiempo, cada uno siguió un destino distinto: Vega volvió tras las rejas por nuevos delitos y Riveros recuperó la libertad en 2021 tras un período prófugo.

Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.