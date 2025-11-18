martes 18 de noviembre 2025

Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

El hecho tuvo lugar frente a una reconocida cadena de supermercados, por calle Vidart.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes, alrededor de las 20, un trágico siniestro vial se registró frente al supermercado Átomo de Rawson, ubicado sobre calle Vidart. Un anciano intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por una moto marca KTM 200 cc.

De acuerdo con informaciones policiales, la víctima fue identificada como Víctor Olivares, de 70 años, quien falleció poco después de ser trasladado al hospital.

Fuentes del caso señalaron que este era la víctima, Víctor Antonio Olivares.

Tras el primer impacto, el motociclista -identificado como Gabriel Vega, de 41 años- continuó su recorrido varios metros y terminó chocando contra una camioneta estacionada a unos 50 metros del lugar. Vega también fue trasladado de urgencia y permanece en grave estado.

Olivares era vecino del barrio Hualilán, ubicado frente al supermercado donde ocurrió el hecho. En tanto, el motociclista continúa internado en el Hospital Rawson, donde lucha por su vida. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro. El caso quedó a cargo del personal de la UFI Delitos Especiales, que trabajó con los policías de la zona.

