martes 18 de noviembre 2025

San Juan

Le llegó un embargo por más de un millón y en realidad había sido estafado por un reconocido delincuente

El acusado es un reo que está cumpliendo pena por otros hechos en el Servicio Penitenciario Provincial. Este usó la documentación del damnificado -que estaba denunciada como extraviada- y sacó un aire acondicionado. La víctima recién se enteró que habían utilizado sus datos cuando fue notificado de un embargo por más de $1.000.000.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.46
El fiscal Eduardo Gallestegui, el ayudante fiscal Nicolás Zapata y el auxiliar Maximiliano Yanzón; este martes le atribuyeron el nuevo delito. Estos expresaron en audiencia que Sosa utilizó la documentación de una persona -apellido Riveros- para sacar un aire acondicionado. Sacó un crédito de $600.000 con DNI y a sola firma en San Francisco Hogar.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.46 (1)
C&eacute;sar Jofr&eacute; -abogado defensor-. A la derecha los representantes de UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas, Nicol&aacute;s Zapata y Maximiliano Yanz&oacute;n.

César Jofré -abogado defensor-. A la derecha los representantes de UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Zapata y Maximiliano Yanzón.

Sosa nunca pagó las cuotas de ese crédito. La empresa de electrodomésticos dio los avisos correspondientes y finalmente, le envió una comunicación a Riveros sobre el embargo, diciendo que debía $1.200.000 en San Francisco Hogar.

Riveros quedó sorprendido porque nunca hizo una compra en este lugar. Empezó a atacar cabos y se dio cuenta que en septiembre de 2023 él perdió su billetera con toda su documentación.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.47
Juez Mat&iacute;as Parr&oacute;n.

Juez Matías Parrón.

Cabe destacar que Sosa sacó varios créditos por el cual fue condenado en febrero de este año. Se dieron cuenta de este último hecho por una foto que le tomaron y descubren que no se trataba de la misma persona.

Los representantes del MPF le dieron a conocer las pruebas a Matías Parrón y al defensor César Jofré. Las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y el magistrado le dictó la pena de 7 meses de prisión efectiva.

Sosa, viejo conocido de la justicia, tiene varios antecedentes por estafa, hurto, robo, hurto calificado, robo agravado, estafas, entre otros.

