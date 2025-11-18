Le llegó un embargo por más de un millón y en realidad había sido estafado por un reconocido delincuente

Al r econocido delincuente de la provincia, Alfredo Rogelio Sosa, le siguen atribuyendo delitos hasta cuando está en prisión . Ahora lo acusaron de fraude. Con las pruebas en la mesa, no le quedó otra que aceptar una nueva condena en un juicio abreviado. Finalmente, el juez Matías Parrón le dictó la pena de 7 meses de prisión efectiva , se le unificó con la anterior y pasará 4 años y 7 meses en el penal de Chimbas.

Reincidente No hay dos sin tres: condenaron por tercera vez a un estafador y ladrón de Rawson

El fiscal Eduardo Gallestegui, el ayudante fiscal Nicolás Zapata y el auxiliar Maximiliano Yanzón ; este martes le atribuyeron el nuevo delito. Estos expresaron en audiencia que Sosa utilizó la documentación de una persona -apellido Riveros- para sacar un aire acondicionado. Sacó un crédito de $600.000 con DNI y a sola firma en San Francisco Hogar.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.46 (1) César Jofré -abogado defensor-. A la derecha los representantes de UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Zapata y Maximiliano Yanzón.

Sosa nunca pagó las cuotas de ese crédito. La empresa de electrodomésticos dio los avisos correspondientes y finalmente, le envió una comunicación a Riveros sobre el embargo, diciendo que debía $1.200.000 en San Francisco Hogar.

Riveros quedó sorprendido porque nunca hizo una compra en este lugar. Empezó a atacar cabos y se dio cuenta que en septiembre de 2023 él perdió su billetera con toda su documentación.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.41.47 Juez Matías Parrón.

Cabe destacar que Sosa sacó varios créditos por el cual fue condenado en febrero de este año. Se dieron cuenta de este último hecho por una foto que le tomaron y descubren que no se trataba de la misma persona.

Los representantes del MPF le dieron a conocer las pruebas a Matías Parrón y al defensor César Jofré. Las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y el magistrado le dictó la pena de 7 meses de prisión efectiva.

Sosa, viejo conocido de la justicia, tiene varios antecedentes por estafa, hurto, robo, hurto calificado, robo agravado, estafas, entre otros.