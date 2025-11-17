Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

La muerte de María Liliana Ledesma Yacanto, conocida por todos como “Lali” , generó una profunda conmoción. Tenía 33 años y este domingo falleció tras dar a luz en el Hospital Rawson . La UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias del hecho, mientras familiares y amigos expresan su dolor en redes sociales.

En las últimas horas trascendieron mensajes que reflejan el impacto de la noticia. Entre ellos, hubo dedicatorias como “QEPD y fuerza a la familia”, “qué tristeza” y “esto no va a quedar así, te voy a extrañar toda la vida, prima”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartía su embarazo en las redes La muerte de María Liliana Ledesma Yacanto dejó dolor en redes sociales. Familiares y amigos la despidieron con mensajes cargados de impotencia. La joven mamá había compartido con ilusión cada etapa de su embarazo. El caso se conoció el último domingo. La Justicia abrió actuaciones para determinar en qué circunstancias falleció la mujer de 33 años tras el parto.

En sus redes, Lali venía compartiendo con entusiasmo distintas postales de su embarazo: ecografías, fotos de su panza y momentos íntimos que mostraban la ilusión por la llegada de su bebé. Esas mismas publicaciones se llenaron ahora de despedidas y pedidos de justicia.

Según confirmaron fuentes judiciales, el caso se activó a las 9:49 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 5ª fue notificado por la guardia del hospital. Los médicos informaron que Lali había ingresado por sus propios medios a las 7:20, proveniente del barrio La Estación, en Rawson. Fue atendida e intervenida por el equipo de salud, pero finalmente se constató su fallecimiento.

El oficial subinspector Jesús Vargas se trasladó al centro de salud para interiorizarse de la situación. Desde el Ministerio Público Fiscal intervino el ayudante fiscal de turno de la UAT, Martín Morando, quien luego dio aviso a Agostina Ventimiglia, ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de las primeras directivas.

La investigación continúa y buscará establecer las causas del deceso y el contexto en el que se produjo, mientras se recopilan testimonios e informes médicos que permitan reconstruir los minutos previos y posteriores al parto. Hasta el momento, aclararon las fuentes, no hubo denuncia por presunta mala praxis.