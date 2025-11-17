lunes 17 de noviembre 2025

Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

El verdadero motivo de por qué el niño se fue es uno muy diferente al que se dio a luz. El 102 y la Asesoría de Menores serán los encargados de establecer al niño con otro familiar; estaba conviviendo con una tía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
menor.jpg
revuelo en pocito por la busqueda de un nino: aparecio con vida e investigan el trasfondo
¿Qué pasó?

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo
Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Cuando la noticia de la búsqueda del menor se dio a conocer, se dijo que el niño se fue después de haber sido retado por un familiar. No sería esta la verdadera causa, sino una más grave. Desde la Justicia confirmaron que hay una denuncia de abuso sexual radicada en UFI ANIVI y donde la víctima es este menor de 9 años, expresaron fuentes del caso.

Este chico estaba viviendo en esta vivienda porque estaba al resguardo de una tía y este presunto ataque contra su integridad lo hizo alguien de este entorno. Esta causa pasaría al Juzgado de Menores, ya que los presuntos autores de este hecho también tienen menos de 18 años.

Ante esta situación terrible, se supo que el fiscal del caso dio intervención al 102 y a la Asesoría de Menores para que estudien su entorno familiar y para ver con quién quedará al resguardo, ya que es un menor que está con poca contención.

Dónde estaba este menor desaparecido

El niño fue hallado a las horas al otro extremo de la provincia. Desapareció en el barrio Las Pampas en Pocito (cerca de calle 12 y Mendoza) y lo encontraron en el barrio San Patricio de Chimbas.

Captura de pantalla 2025-11-17 091018
El niño fue hallado en el otro extremo de la provincia. Estaba a una distancia de más de 20 kilómetros.

El niño fue hallado en el otro extremo de la provincia. Estaba a una distancia de más de 20 kilómetros.

Prácticamente toda la Policía de San Juan y UFI Genérica estaba buscando a este menor en la zona de Chimbas, ya que tenían el dato de que estaba en este departamento. Pero un llamado de una mujer alertó que estaba en este barrio, ya que la misma confesó que le regaló unos gomones y una remera, y le pareció raro de que estuviese deambulando solo por esta zona.

