lunes 17 de noviembre 2025

Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

ras el golpe en Mar del Plata, hay clima de desazón total. Este lunes habrá una reunión clave entre los dirigentes para definir el futuro inmediato: la continuidad de Romagnoli, la situación contractual del plantel -ya licenciado- y los pasos a seguir pensando ya en la Primera Nacional.

Por Carla Acosta
BeFunky-collage (39)

Las primeras horas de San Martín tras el descenso fueron tan duras como inevitables. El regreso desde Mar del Plata -después del desperfecto mecánico del avión que los obligó a aterrizar de urgencia en Neuquén- llegó atravesado por la tristeza y la incertidumbre, y desde este lunes comenzará a definirse cómo seguirá el club en un escenario completamente distinto al imaginado a principio de año. En las instalaciones del Hilario Sánchez se desarrollará una reunión cumbre, con toda la mesa chica presente, incluido Jorge Miadosqui, quien en el Minella había anticipado su intención de dejar la presidencia después de la derrota ante Aldosivi que condenó al equipo verdinegro.

Uno de los primeros temas a tratar será la situación de Leandro Romagnoli. El “Pipi” asumió en marzo de 2024 con el plantel ya conformado y, pese a trabajar a contrarreloj, logró cambiarle la cara al equipo. El Verdinegro recuperó competitividad y consiguió triunfos importantes -entre ellos, el clásico ante Godoy Cruz en el Apertura y luego frente a Independiente, Gimnasia, San Lorenzo y Riestra en el Clausura-. Sin embargo, la falta de gol terminó siendo el punto más débil, y el lastre del pésimo arranque dejó al plantel en la cornisa. Por más reacción que hubo, los puntos perdidos en la primera parte del año condicionaron cualquier ilusión de permanencia.

La dirigencia escuchará a Romagnoli. Habrá que ver si San Martín quiere hacer un esfuerzo económico para retenerlo de cara a la Primera Nacional, y también si el ídolo de San Lorenzo está dispuesto a continuar con una reconstrucción profunda por delante. Tras el choque con Aldosivi, el entrenador se mostró muy golpeado e incluso evitó hacer declaraciones. Hasta este lunes, nadie en San Martín sabía qué iba a pasar con el DT.

En cuanto al plantel, los jugadores fueron licenciados hasta nuevo aviso. Aun así, esta semana empezarán los llamados uno por uno para acordar sus situaciones. La mayoría tiene contrato hasta diciembre, por lo que, en teoría, deberían reincorporarse a los entrenamientos si así lo dispone Romagnoli o quien asuma en su lugar. Sin embargo, la idea es ordenar de manera anticipada la salida o continuidad de cada uno.

Lo cierto es que a un gran número de futbolistas se les vence el vínculo en diciembre: los hermanos Diego y Sebastián González -dos de los puntos más altos del año-; los pilares importantes del ascenso a Primera como Molina, Cáceres, Álvarez y Pelaitay (este último de nada de rodaje en los últimos meses); y los refuerzos que llegaron en enero: Federico Anselmo, Juan Ignacio Cavallaro, Damián Adín, Jonathan Menéndez, Nicolás Watson, Franco Toloza, Luciano Recalde, Hernán López, Sebastián Jaurena, Lucas Diarte, Tomás Lecanda y Esteban Burgos. Varios de ellos arribaron a préstamo, otros firmaron por un año y no seguirían.

En cuanto a las continuidades, siguen con contrato hasta 2026: Ignacio Maestro Puch, Santiago Salle, Pablo García, Matías Orihuela y Julián Marchio. Tanto Puch como Salle vienen de Independiente y tienen cláusula de repesca, por lo que podrían regresar al Rojo.

El caso de Matías Borgogno es particular. El arquero tiene contrato hasta fines de 2026, pero no sería extraño que emigre. En el último mercado estuvo en la mira de Atlético Tucumán, Godoy Cruz y equipos del exterior. A pesar del descenso, fue sin dudas una de las figuras del año, al igual que los González. También continúa el arquero Velazco.

Otro que seguirá es el pibe Santiago Barrera, el único sanjuanino con rodaje sostenido durante el semestre, quien firmó hasta 2026.

Lo cierto es que San Martín atraviesa horas decisivas. Con el plantel licenciado, una reunión que empezará a trazar el rumbo y múltiples contratos por resolver, el Verdinegro deberá reconstruirse rápido para no perder tiempo de cara a un 2026 en el que irá por un único objetivo: volver a Primera.

Dejá tu comentario

