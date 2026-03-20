La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

Con el almanaque y el reloj jugándole de contragolpe, la Selección finalmente logró cerrar un amistoso preparatorio para esta fecha FIFA: luego de la suspensión de la Finalissima ante España y del cruce linkeado a la misma gira frente a Qatar, la Argentina recibirá el viernes 27 de marzo a Mauritania en la Bombonera (20:15).

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la cuenta oficial de la Selección, donde también se informó que el sábado "se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta el próximo lunes".

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Cuando el domingo la UEFA confirmó a través de un fuerte comunicado que la definición entre los campeones de América y Europa estaba suspendida, desde las oficinas de Viamonte agilizaron las gestiones para lograr cerrar un encuentro que sirviera como testeo a menos de tres meses del debut en la Copa del Mundo ante Argelia, en Kansas.

En paralelo, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni ya tenía definido un plan alternativo para atacar la contingencia: entrenar en Ezeiza aun sin amistosos a la vista para que el grupo se reencontrara después de cuatro meses. A 88 días para el Mundial, al deté le urge volver a tener al grupo reunido, algo que no ocurre desde el amistoso ante Angola en Luanda.

Ahora bien: no disputar partidos a tan poco para la defensa de la corona de 2022 implicaba una desventaja. Y es por eso que se analizaron alternativas con la dificultad que representaba organizar un partido en una ventana FIFA en la que, por caso, todos los seleccionados sudamericanos ya tenían compromisos asumidos. Un panorama similar al de los eventuales adversarios centroamericanos.

Guatemala, en ese contexto, se coló como alternativa. Y aunque se avanzó con los contratos con el combinado que está 94° en el ranking FIFA, la imposibilidad que marca la federación internacional de disputar amistosos en dos continentes diferentes en la misma ventana (algo que afectó, por caso, a la Argentina en 2025) dejó la opción en stand by.

La noche del jueves pareció clarificar el panorama: en el marco del sorteo de la Sudamericana y la Libertadores, Tapia aprovechó no sólo para pegarle por elevación a España por aceptar jugar el día que había propuesto Argentina en el cruce de mails por la Finalissima (“Nos enteramos que va a jugar el 31 de marzo en Barcelona”) sino para adelantar que habría anuncio.

La formalización llegó el viernes. Con todo cerrado para que la Selección pueda despedirse de su público con un encuentro en el que Scaloni estudiará variantes citadas en una lista con sorpresas para terminar de pulir todo de cara al gran objetivo: el Mundial.

FUENTE: Olé