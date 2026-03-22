Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce

El ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia volvió a destacarse a nivel internacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de Ruta, consolidando su gran presente deportivo y posicionando a la Argentina entre los mejores del continente.

En una competencia de alto nivel, el triunfo quedó en manos del costarricense Jason Huertas, quien se alzó con la medalla de oro, mientras que el mexicano César Macías se quedó con la presea de plata.

Cobarrubia, referente del ciclismo sanjuanino, volvió a demostrar su jerarquía en el plano continental con una actuación sólida que le permitió subirse al podio y sumar un nuevo logro para el deporte nacional.

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