lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videos

"¡Encontré a mi novia!": un influencer estadounidense quedó enamorado de los paisajes y la limpieza de San Juan

El creador de contenido Brendan del Mundo recorrió distintos puntos de la provincia y compartió su experiencia en redes sociales. Desde el dique Cuesta del Viento hasta Punta Negra, resaltó tanto la belleza natural como el cuidado ambiental. Sus videos se viralizaron y despertaron orgullo entre los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un influencer estadounidense que recorre el país volvió a poner a San Juan en el centro de la escena, esta vez con una mirada que mezcla asombro, admiración y hasta humor. Se trata de Brendan, conocido en redes como “Brendan del Mundo” (@brendandelmundo), quien durante su paso por la provincia compartió distintos videos que rápidamente comenzaron a circular entre usuarios locales.

Lee además
la influencer que denuncio a chelo de grupo green por abuso revelo la terrible frase del musico tras el ataque
Terrible

La influencer que denunció a Chelo de Grupo Green por abuso reveló la terrible frase del músico tras el ataque
mucho sol y calorcito: asi estara el tiempo este martes feriado en san juan
SMN

Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan

Uno de los momentos más llamativos se dio en el dique Cuesta del Viento, donde, impactado por la inmensidad del paisaje y el contraste entre el cielo y el agua, lanzó entre gritos una frase que no tardó en viralizarse: “¡Encontré a mi novia!”. La expresión, espontánea y cargada de entusiasmo, resumió en pocos segundos la fascinación que le generó el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2036227314871095528&partner=&hide_thread=false

Pero su recorrido no terminó ahí. En otro video grabado en el dique Punta Negra, en Ullum, el creador de contenido destacó un aspecto menos habitual en los relatos turísticos: la limpieza y el cuidado del entorno. “Conozco casi todas las provincias en Argentina y San Juan es uno de los más conscientes de la basura”, aseguró, mientras mostraba los espacios con cestos y sectores preparados para residuos.

En su mensaje, remarcó que en distintos puntos de la provincia encontró infraestructura pensada para mantener el orden, desde la entrega de bolsas hasta la presencia de tachos en zonas clave como estacionamientos. “Es impresionante cómo cuidan su tierra, y no solamente su tierra, pero las calles y todo está organizado. Es muy, muy lindo acá”, expresó.

Finalmente, el influencer aprovechó su alcance para dejar una reflexión más amplia sobre el cuidado ambiental. Señaló que la realidad que observó en San Juan contrasta con lo que ocurre en otros lugares, donde la basura en la vía pública sigue siendo un problema. “Es una lástima que haya gente que tira basura en las calles, en la tierra que es tan rica en este mundo, especialmente en Argentina. Aguante San Juan para hacer algo así. Es impresionante”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

La otra faceta artística: Marcelo Bartolomé, entretejido con el arte ancestral del telar

En 25 de Mayo eligieron a la reina y virreina de la Fiesta de la Uva y el Deporte: quiénes son

Desde el cielo, así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante

El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

Ahora confirman los turnos del Registro Civil de San Juan por SMS para optimizar la atención

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral

Filmó una camioneta haciendo zigzag en medio de la Ruta 20, en plena noche

Sale a la luz un libro gratuito con un plan idóneo para transformar el desierto urbano en oasis sustentable

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cruce de denuncias: el nino marta vs. un chofer de didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral

Te Puede Interesar

Del 77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado video
24M

Del '77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan
SMN

Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan

El robo se produjo en la sucursal de calle Pedro Echague, al oeste de Entre Ríos, en Capital.
Golpe en Capital

Robaron más de 100 kilos de carne y mercadería de una conocida carnicería y supermercado de Capital

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

Según una cámara, el movimiento comercial fue de menor a mayor en el lunes feriado en San Juan
Balance

Según una cámara, el movimiento comercial fue "de menor a mayor" en el lunes feriado en San Juan