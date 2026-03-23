Un influencer estadounidense que recorre el país volvió a poner a San Juan en el centro de la escena, esta vez con una mirada que mezcla asombro, admiración y hasta humor. Se trata de Brendan, conocido en redes como “Brendan del Mundo” (@brendandelmundo), quien durante su paso por la provincia compartió distintos videos que rápidamente comenzaron a circular entre usuarios locales.

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Uno de los momentos más llamativos se dio en el dique Cuesta del Viento, donde, impactado por la inmensidad del paisaje y el contraste entre el cielo y el agua, lanzó entre gritos una frase que no tardó en viralizarse: “¡Encontré a mi novia!”. La expresión, espontánea y cargada de entusiasmo, resumió en pocos segundos la fascinación que le generó el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2036227314871095528&partner=&hide_thread=false "¡Encontré a mi novia!": un influencer estadounidense quedó enamorado de los paisajes y la limpieza de San Juan



Videos gentileza: brendandelmundo pic.twitter.com/ffHnqZ2RA2 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 23, 2026

Pero su recorrido no terminó ahí. En otro video grabado en el dique Punta Negra, en Ullum, el creador de contenido destacó un aspecto menos habitual en los relatos turísticos: la limpieza y el cuidado del entorno. “Conozco casi todas las provincias en Argentina y San Juan es uno de los más conscientes de la basura”, aseguró, mientras mostraba los espacios con cestos y sectores preparados para residuos.

En su mensaje, remarcó que en distintos puntos de la provincia encontró infraestructura pensada para mantener el orden, desde la entrega de bolsas hasta la presencia de tachos en zonas clave como estacionamientos. “Es impresionante cómo cuidan su tierra, y no solamente su tierra, pero las calles y todo está organizado. Es muy, muy lindo acá”, expresó.

Finalmente, el influencer aprovechó su alcance para dejar una reflexión más amplia sobre el cuidado ambiental. Señaló que la realidad que observó en San Juan contrasta con lo que ocurre en otros lugares, donde la basura en la vía pública sigue siendo un problema. “Es una lástima que haya gente que tira basura en las calles, en la tierra que es tan rica en este mundo, especialmente en Argentina. Aguante San Juan para hacer algo así. Es impresionante”, concluyó.