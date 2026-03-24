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Violento episodio

Apuñalan "a traición" a un joven en Pocito en medio de un "mano a mano"

El hecho sucedió en el interior del Lote Hogar 27, situado en inmediaciones de San Miguel y Calle 6, donde dos sujetos encarnaban una pelea frente a varios testigos y uno de ellos sorprendió a su contrincante con un arma blanca. Hasta ahora el agresor está prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27

Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27

Un violento episodio tuvo lugar en Pocito el domingo por la noche y, como consecuencia, un joven resultó severamente herido, luego de recibir cuatro puñaladas. Según manifestaron testigos, el hecho sucedió en medio de una pelea callejera, descripta como un "mano a mano", en la que uno de los protagonistas sorprendió a su contrincante con un arma blanca y lo apuñaló "a traición".

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El ataque ocurrió en el interior del Lote Hogar 27, situado en inmediaciones de San Miguel y Calle 6, donde un sujeto apuñaló a otro. Acorde indicaron fuentes allegadas al hecho, el agresor le propinó al menos cuatro puntazos y, por ello, la víctima debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Afortunadamente, dijeron que el joven estaría fuera de peligro, pese a que uno de los puntazos que recibió fue en la zona de las costillas y ello podría haber complicado su salud. No obstante, se recupera favorablemente mientras avanza la investigación que encabeza la UFI Genérica.

Fuentes judiciales señalaron que las autoridades tomaron intervención y que buscan intensamente al autor del ataque, que habría sido identificado por las personas que observaban el enfrentamiento. Las mismas le dijeron a los investigadores que la pelea era a los puños y que uno de los implicados en la disputa "traicionó" al otro con un cuchillo, dejándolo "moribundo e inconsciente".

Acto seguido, el atacante escapó de la escena. "El cobarde se fue corriendo", sostuvo una de las fuentes que detalló el incidente. Es por ello que personal de la UFI en cuestión intenta dar con el paradero del agresor, a quien se lo podría acusar de lesiones agravadas.

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