Se viene el "Gran Hermano" anti basura en la comuna más populosa de San Juan

Rawson , el departamento más poblado de San Juan, decidió ponerle fin a la impunidad de quienes ensucian las calles con una especie de "Gran Hermano" ambiental . El plan, bautizado oficialmente como "Monitoreo digital de microbasurales y baldíos" , consiste en instalar cámaras HD con conexión a internet en puntos estratégicos para detectar infracciones de forma automática. El objetivo es claro: dejar de depender únicamente de la buena voluntad de los vecinos y empezar a usar la tecnología como "plena prueba" para castigar a los irresponsables que generan focos infecciosos, profesionalizando así el control del espacio público para que los "inescrupulosos de siempre" dejen de afear la comuna.

Seguridad vial Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chirino , en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, detalló que el plan consiste en una primera etapa de intervención en diez puntos estratégicos del departamento que ya fueron diagnosticados como los lugares donde mayormente se generan basurales por parte de sujetos con poca conciencia ambiental. El sistema funcionará mediante la detección de infracciones por identificación automática, lo que proporcionará elementos que serán tomados como prueba irrefutable en los procesos administrativos ante el Juzgado de Faltas. El propósito fundamental es proteger el esfuerzo realizado en la mejora de los servicios públicos y erradicar situaciones que degradan el espacio público, pasando de la mera apelación a la conciencia ciudadana a un plano de control punitivo efectivo.

El funcionario de Carlos Munisaga explicó que "Todavía estamos trabajando en el proyecto, que se llama Monitoreo Digital de Microbasurales y Baldíos, y lo que va a permitir es la inyección de equipamientos de monitoreo, de cámaras, para poder justamente detectar aquellas situaciones que transgredan las normas, tanto lo que tiene que ver con baldíos basurales, como también lo que tiene que ver con transporte clandestino. Estos diez primeros puntos van a tener esta inversión de infraestructura tecnológica y eso nos va a empezar a ofrecer elementos que pueden ser tomados como plena prueba".

En el municipio rawsino consideran a esta iniciativa como una herramienta necesaria para frenar a quienes ensucian el departamento de manera sistemática. El régimen sancionatorio es severo y está tipificado en el Código de Faltas bajo la ordenanza 207K, estableciendo multas que varían según la gravedad y el tipo de infracción. Para los propietarios de terrenos baldíos en mal estado, las multas oscilan entre 100 y 10.000 unidades tributarias, mientras que para la creación de microbasurales las penas van de 100 a 1.000 unidades. En el caso del transporte clandestino de residuos, las sanciones se sitúan entre 150 y 1.500 unidades tributarias, lo que en términos económicos puede significar que un infractor deba pagar cerca de un millón de pesos por su falta.

Con un plazo de implementación estimado en 90 días, Rawson se encamina a una vigilancia digital total sobre sus puntos más sucios de acumulación de residuos, dijo el secretario de Gobierno.

image En Rawson buscan librar una guerra contra la basura.

El antecedente de las fotomultas

La decisión de avanzar con este "Gran Hermano" ambiental no es casual, sino que se apoya en la experiencia positiva que el municipio ya tiene con el control del tránsito mediante dispositivos electrónicos. Actualmente, Rawson ya emplea un sistema de fotomultas en diez intersecciones clave del departamento, diseñado para sancionar de manera efectiva a quienes cruzan semáforos en rojo. Este sistema, que también se basa en la ordenanza 207K, utiliza imágenes capturadas por dispositivos electrónicos como prueba plena de la infracción, enviando la notificación directamente al teléfono del infractor.

Al igual que en el nuevo plan antibasura, según la óptica municipal, la tecnología vial busca salvar vidas y mejorar la convivencia, habiéndose registrado reducciones de entre el 30% y el 40% en la siniestralidad vial en ciudades donde se aplican estos controles.

Sobre la efectividad de estos métodos de control digital, Chirino valoró la transición hacia el nuevo sistema de monitoreo de basura destacando que: "Lo que buscamos es fundamentalmente hacer valer todos los esfuerzos que se han logrado en cuanto a materia de servicios públicos y la mejora de que Rawson esté limpio en definitiva, hoy podamos también no solo apelar a la conciencia sino ya avanzar en el plano del control y por supuesto en el plano punitivo para que los inescrupulosos no ensucien Rawson y en definitiva podamos erradicar estos micros basurales y situaciones que afean el espacio público".