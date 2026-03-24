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Memoria y reflexión

Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia: que saben los jóvenes sanjuaninos

Tras cumplirse 50 años del Golpe de Estado Militar en Argentina en 1976, los jóvenes sanjuaninos reflexionan sobre su significado y la importancia de mantener viva la memoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Cada 24 de marzo se recuerda en la Argentina una fecha profundamente ligada a la memoria colectiva, que remite a uno de los períodos más complejos y dolorosos de la historia nacional. Con el paso de los años, su conmemoración se consolidó como una instancia de reflexión social, donde el pasado vuelve a ponerse en discusión para comprender su impacto en el presente y su proyección hacia el futuro.

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Lejos de quedar solo en los libros de historia, el 24 de marzo sigue generando preguntas, debates y posicionamientos en distintas generaciones. En ese marco, Tiempo de San Juan salió a las calles para conocer qué significa esta fecha para los jóvenes sanjuaninos y por qué creen que es importante recordar su significado.

La iniciativa permitió acercarse a distintas miradas en torno a una jornada que, año tras año, invita a pensar. Entre las ideas que surgen aparecen conceptos vinculados a la memoria, la construcción de identidad y la necesidad de no perder de vista los hechos del pasado. También se repite la noción de que recordar es una forma de tomar conciencia y de sostener valores que atraviesan a la sociedad.

El ejercicio de preguntar y escuchar pone en evidencia que, incluso entre quienes no vivieron esos años, la fecha mantiene un peso simbólico importante. En ese sentido, el 24 de marzo continúa siendo un punto de encuentro para reflexionar sobre la historia reciente y el rol de las nuevas generaciones en la construcción del presente.

Más allá de los actos y las fechas en el calendario, el recuerdo también se construye en lo cotidiano. En lo que se habla, en lo que se pregunta y en lo que se transmite, aparece la importancia de no dejar que el tiempo borre lo que pasó.

Embed - Día de la Memoría: ¿Qué recuerdan los jóvenes sanjuaninos?

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