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"¿Cómo me van a bajar si soy dueño de esta liga?: el posteo del puntero Desamparados para mostrar su exigente entrenamiento

El Víbora lidera la tabla de posiciones del fútbol sanjuanino con 17 puntos y en el barrio Patricias Sanjuaninas se respira buena energía. En las últimas horas, la página oficial del club compartió el video de la práctica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Sportivo Desamparados atraviesa un gran presente en el fútbol sanjuanino y lo refleja tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo del barrio Patricias Sanjuaninas, bajo la conducción de Del Cero, se afirma en lo más alto de la tabla general con 17 puntos y en el club se respira un clima de entusiasmo. El video que compartieron bajo una frase tajante: "¿Cómo me van a bajar si soy dueño de esta liga?

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En su última presentación, el “Víbora” consiguió un triunfo clave por 2-1 frente a Defensores de Argentinos, en el estadio Ramón Pablo Rojas, resultado que le permitió sostener el liderazgo y consolidarse como uno de los principales protagonistas del certamen.

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Foto gentileza: Radio Santa Cecilia.

Foto gentileza: Radio Santa Cecilia.

A la par de los buenos resultados, desde las redes oficiales del club mostraron cómo se prepara el plantel durante la semana. En un video compartido por la institución, se puede ver un entrenamiento exigente, con trabajos intensos, pero también con momentos de distensión y buena onda entre los jugadores, reflejando el buen ambiente que atraviesa al grupo.

El video:

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