UPCN va por la final de la Liga Argentina en casa y con su gente

UPCN San Juan Vóley buscará este martes dar el paso a la final de la Liga de Vóleibol Argentina cuando reciba a Monteros Vóley, en el segundo partido de la serie de semifinales. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio de calle General Acha, con entrada libre y gratuita (va por Fox Sports y canal de ACLAV en YouTube).

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El equipo sanjuanino llega con ventaja tras imponerse en el primer juego por 3-2 en Tucumán, en una destacada remontada luego de estar dos sets abajo y levantar dos match ball en el tercer parcial. Con ese resultado, UPCN quedó a un triunfo de la final y buscará sellar la clasificación ante su público.

En caso de que Monteros iguale la serie, el tercer y decisivo encuentro se jugará el miércoles 25 de marzo, desde las 21, también en el estadio de UPCN.

Además, será un partido especial para Los Cóndores, ya que volverán a disputar una semifinal de Liga Argentina en condición de local, algo que no ocurría desde la temporada 2023/2024, cuando enfrentó a Policial Vóley.

En la temporada pasada, UPCN compitió en Liga Nacional, por lo que esta serie marca el regreso a una definición de LVA ante su gente.

Asimismo, el encuentro representará una nueva ocasión en casa en esta Liga, tras el Tour 3 de fase regular disputado en diciembre.

Con ese contexto, UPCN afrontará una noche clave, con la posibilidad de meterse una vez más en la definición del máximo certamen del vóley argentino.