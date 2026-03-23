UPCN va por la final de la Liga Argentina en casa y con su gente

UPCN San Juan Vóley buscará este martes dar el paso a la final de la Liga de Vóleibol Argentina cuando reciba a Monteros Vóley, en el segundo partido de la serie de semifinales. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio de calle General Acha, con entrada libre y gratuita (va por Fox Sports y canal de ACLAV en YouTube).
El equipo sanjuanino llega con ventaja tras imponerse en el primer juego por 3-2 en Tucumán, en una destacada remontada luego de estar dos sets abajo y levantar dos match ball en el tercer parcial. Con ese resultado, UPCN quedó a un triunfo de la final y buscará sellar la clasificación ante su público.
En caso de que Monteros iguale la serie, el tercer y decisivo encuentro se jugará el miércoles 25 de marzo, desde las 21, también en el estadio de UPCN.
Además, será un partido especial para Los Cóndores, ya que volverán a disputar una semifinal de Liga Argentina en condición de local, algo que no ocurría desde la temporada 2023/2024, cuando enfrentó a Policial Vóley.
En la temporada pasada, UPCN compitió en Liga Nacional, por lo que esta serie marca el regreso a una definición de LVA ante su gente.
Asimismo, el encuentro representará una nueva ocasión en casa en esta Liga, tras el Tour 3 de fase regular disputado en diciembre.
Con ese contexto, UPCN afrontará una noche clave, con la posibilidad de meterse una vez más en la definición del máximo certamen del vóley argentino.