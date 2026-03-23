lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

UPCN va por la final de la Liga Argentina en casa y con su gente

El equipo sanjuanino de Fabián Armoa recibirá a Monteros con la chance de cerrar el cuadro de semi y meterse de lleno en la final de la Liga Argentina. Tras el triunfo en Tucumán, Los Cóndores buscarán definir la clasificación ante su gente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN San Juan Vóley buscará este martes dar el paso a la final de la Liga de Vóleibol Argentina cuando reciba a Monteros Vóley, en el segundo partido de la serie de semifinales. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio de calle General Acha, con entrada libre y gratuita (va por Fox Sports y canal de ACLAV en YouTube).

Lee además
del brazo de su abuelo y con un microfono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores
Pequeño crack

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores
batacazo de cerundolo: vencio a uno de los mejores y enfrentara a un frances en cuartos de final
Tenis

Batacazo de Cerúndolo: venció a uno de los mejores y enfrentará a un francés en cuartos de final

El equipo sanjuanino llega con ventaja tras imponerse en el primer juego por 3-2 en Tucumán, en una destacada remontada luego de estar dos sets abajo y levantar dos match ball en el tercer parcial. Con ese resultado, UPCN quedó a un triunfo de la final y buscará sellar la clasificación ante su público.

En caso de que Monteros iguale la serie, el tercer y decisivo encuentro se jugará el miércoles 25 de marzo, desde las 21, también en el estadio de UPCN.

Además, será un partido especial para Los Cóndores, ya que volverán a disputar una semifinal de Liga Argentina en condición de local, algo que no ocurría desde la temporada 2023/2024, cuando enfrentó a Policial Vóley.

En la temporada pasada, UPCN compitió en Liga Nacional, por lo que esta serie marca el regreso a una definición de LVA ante su gente.

Asimismo, el encuentro representará una nueva ocasión en casa en esta Liga, tras el Tour 3 de fase regular disputado en diciembre.

Con ese contexto, UPCN afrontará una noche clave, con la posibilidad de meterse una vez más en la definición del máximo certamen del vóley argentino.

Seguí leyendo

El triste video del SEP para despedir a Rodrigo Silva: "Siempre en nuestra memoria"

Otamendi habló de su futuro y dejó la puerta abierta para un ¿posible regreso a River?

Se desgarró Montiel: afuera de la Selección y preocupación en River

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo

La "Abuela Lalala" murió en la previa del Mundial 2026

Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

Un club de barrio, una obra a pulmón: Pacífico y la historia de cómo levantó una cancha de bochas única en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación
Un peligro

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

Te Puede Interesar

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores
Pequeño crack

Del brazo de su abuelo y con un micrófono: la historia del mini periodista que recorre las canchas para entrevistar jugadores

Por Antonella Letizia
Según expresaron, buscaban a Mauro Raúl Pizorno -de 48 años- y Germán José Gómez -de 37-.
Camino a Maradona

Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Hay algo muy raro: qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas video
Declaraciones

"Hay algo muy raro": qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Desde el cielo, así se ve la zona de la muerte que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante video
El drone de Tiempo

Desde el cielo, así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante