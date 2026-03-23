Nueva Caledonia, por el sueño mundialista: un viaje de 11.000 mil kilómetros, en ojotas y un plantel humilde

En una madrugada del Aeropuerto de la Ciudad de México, Angelo Fulgini, la máxima figura de Nueva Caledonia, esperaba sentado sobre su equipaje antes de volar a Guadalajara, donde el seleccionado insular disputará el repechaje del Mundial 2026. El mediocampista, exjugador del Lens, viaja con la ilusión de dar la sorpresa ante Jamaica.

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“Sí, por supuesto. Tenemos un partido importante contra Jamaica. No será fácil, pero queremos dar lo mejor en el campo y ver si logramos ganar. Estamos muy emocionados”, confiesa Fulgini, actual jugador del Al-Taawoun FC de Arabia Saudita, mientras aguarda su conexión en la terminal. El volante se mostró tranquilo y concentrado en la preparación para el choque.

La delegación de Nueva Caledonia aterrizó sin fastos: vuelos comerciales, valijas a cuestas y apenas un puñado de auxiliares. El plantel combina futbolistas profesionales con compañeros que mantienen trabajos a media jornada; la logística es austera y el equipo no viaja con traslados privados, utileros ni masajistas que suelen ver las selecciones grandes.

Un equipo poco conocido con un gran sueño

Fulgini decidió hace tres meses representar a la isla, donde nació su madre, y se convirtió en el principal referente del proyecto. Formado en las divisiones inferiores de Francia, el mediocampista conoce la dimensión del desafío: llevar a una población de menos de 300 mil habitantes, territorio francés de ultramar, a su primer Mundial.

La ruta para lograrlo pasa por Guadalajara: primero Jamaica, después, en caso de victoria, un cruce con el Congo. “Es el sueño de todo futbolista. De niño siempre quieres jugar un Mundial. Primero debemos pelear en la cancha para vencer a Jamaica y, si lo logramos, tendremos un segundo partido contra el Congo. Iremos paso a paso”, detalló Fulgini.

En la previa también le preguntaron por rivales destacados y Fulgini se refirió a Julián Quiñones: “Sí, lo conozco. He jugado contra él en Arabia Saudita. Es un gran jugador, anota muchos goles y tiene muchísimo talento”. Aclaró que conoce la jerarquía de los adversarios pero que la prioridad es el esfuerzo colectivo del equipo.

Sentado sobre su valija en la terminal, Fulgini resumió la sensación que se vive en la isla: expectación, orgullo y ganas de escribir una página histórica. La Nueva Caledonia llegará a Guadalajara con recursos modestos pero con la convicción de competir; para sus hinchas sería un hecho inolvidable clasificar al Mundial.