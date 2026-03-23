Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan

Este martes feriado se presentará con condiciones agradables en San Juan, en una jornada que combinará buen tiempo y un marcado ascenso de la temperatura.

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El día arrancará con cielo despejado y pleno sol, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12°C, mientras que con el correr de las horas el termómetro irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 30°C.

En cuanto al viento, se espera que durante la mañana sople desde el sector suroeste, para luego rotar hacia el noroeste hacia la tarde. Además, podrían registrarse algunas ráfagas leves que no superarían los 22 km/h, sin generar mayores complicaciones.

Hacia la tarde, el cielo comenzará a cubrirse parcialmente con la aparición de nubosidad, aunque sin probabilidad de precipitaciones, manteniendo un panorama mayormente estable para el cierre de la jornada.