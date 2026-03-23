Batacazo de Cerúndolo: venció a uno de los mejores y enfrentará a un francés en cuartos de final

Francisco Cerúndolo protagonizó uno de los batacazos del Masters 1000 de Miami al vencer al ruso Daniil Medvedev, actual Top 10 y ex número uno del mundo, para avanzar a los octavos de final del certamen.

Tenis Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Tenis Histórico e inolvidable: Francisco Cerúndolo aplastó a Rublev en el Australian Open y avanzó por primera vez a octavos de final

El argentino se impuso en un partido cambiante y de alto nivel por 6-0, 4-6 y 7-5, mostrando carácter para reponerse tras la reacción de su rival y cerrar el encuentro en el tramo decisivo. Tras un arranque arrollador en el que no le dio opciones a Medvedev, Cerúndolo tuvo que sostener su juego ante la levantada del ruso, que logró emparejar el desarrollo.

En el set final, “Cisco” volvió a mostrar su mejor versión en los momentos clave y terminó sellando una victoria de enorme valor, tanto por el rival como por el contexto del torneo.

“Estoy muy contento porque él es uno de los mejores en esta superficie”, expresó el argentino tras el triunfo, consciente de la magnitud del resultado.

Con este triunfo, Cerúndolo se mete entre los 16 mejores del torneo y ahora tendrá un nuevo desafío: enfrentará al francés Ugo Humbert en busca de un lugar en los cuartos de final. El argentino, en gran nivel, sueña con seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito.