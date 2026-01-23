Histórico e inolvidable: Francisco Cerúndolo aplastó a Rublev en el Australian Open y avanzó por primera vez a octavos de final

Francisco Cerúndolo avanzó por primera vez en su carrera a octavos de final del Australian Open al vencer al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev.

El argentino (21° del ranking ATP) dominó de principio a fin las acciones en el Show Court Arena y se llevó un triunfo contundente en 2 horas y 8 minutos del juego. Así logró igualar el mejor resultado de su carrera en un torneo de Grand Slam: su performance más destacada hasta ahora habían sido los octavos de Roland Garros en 2023 y 2024.

En un arranque parejo, con ambos jugadores firmes al servicio, el primer set se mantuvo sin grandes novedades hasta el 4-3. Recién allí, Cerúndolo logró acelerar, forzó errores en su rival y logró un quiebre. Con esa ventaja, sostuvo sin inconvenientes su turno de saque y cerró el set inicial por 6-3.

Sin perder la calma, ambos jugadores resetearon energías y sostuvieron la paridad durante gran parte del segundo set, con servicios firmes y sin sobresaltos. Recién en el 3-3, Cerúndolo volvió a insinuarse con dos oportunidades de quiebre que no pudo capitalizar.

Tras ese pasaje, Rublev logró reacomodarse y la tónica no se modificó: indescifrables desde el saque, llevaron la definición al tie-break, donde el argentino fue más sólido: tomó la iniciativa desde el inicio y se quedó con la manga por 7-6 (4).

Cuando parecía que la ilusión del ruso se diluía, Rublev sorprendió con lo último que tenía y dio un golpe sobre la mesa: abrió el tercer set con un quiebre. La respuesta del argentino fue demoledora: un juego perfecto al servicio y un quiebre para emparejar el marcador.

Los dos juegos siguientes fueron decisivos en el pulso del encuentro. Cerúndolo disputó 15 puntos con su saque, sufrió, logró sostenerlo y luego volvió a romper para escaparse 4-2. Luego, fue paciente y le puso la firma a una de las victorias más importantes de su carrera.

Con este triunfo, el tenista argentino con mejor ubicación en el ranking ATP se convirtió en el octavo compatriota en alcanzar la cuarta ronda del primer Grand Slam de la temporada: Anteriormente lo habían logrado David Nalbandian (5), Guillermo Vilas (4), Juan Martín Del Potro (3), Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Diego Schwartzman (2) y Juan Ignacio Chela (1).

Asimismo, el pupilo de Pablo Cuevas es el 15° argentino que alcanza los octavos de final de un Major en, al menos, tres ocasiones, y es el único tenista activo del país en lograrlo.

“En mi tercer intento, finalmente lo logré”, celebró Cerúndolo, que había alcanzado la tercera ronda en Melbourne Park en 2023 y 2025. En aquellas ocasiones había perdido en esa instancia contra el canadiense Felix Auger-Aliassime y frente al local Alex de Miñaur, respectivamente.

El argentino destacó el aliento de los fanáticos. “Hoy me sentí como si estuviese jugando en la Argentina”, dijo luego del partido. Su próxima presentación será el domingo, con horario a definir: enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

Fran estiró su historial con Rublev por 4-1. Todos sus triunfos contra el ruso -ex Top 10- fueron en sets corridos. El ruso de 28 años llegó a ser 5° del mundo hacia fines del 2021 y actualmente aparece 15° en el ranking ATP. Con 17 títulos en su trayectoria profesional (el último fue en Doha 2025), Rublev ostenta dos coronas a nivel Masters 1000 (Madrid 2024 y Monte-Carlo 2023) y otras cuatro finales en ese rango.

El siempre peligroso tenista ruso, que venía de iniciar su camino con victorias ante el italiano Matteo Arnaldi y el portugués Jaime Faria, había sido eliminado en el debut del main draw 2025 de este primer Grand Slam de la temporada por el brasileño Joao Fonseca, aunque previamente había alcanzado cuartos de final de la edición 2024 del Australian Open donde cayó con Jannik Sinner.

Precisamente, los cuartos de final habían sido el límite histórico de Rublev en cualquier Grand Slam: fue eliminado en esa instancia 3 veces en Australian Open (2024, 2023 y 2021), 2 en Roland Garros (2022 y 2020), 1 en Wimbledon (2023) y 4 en el US Open (2023, 2022, 2020 y 2017).

El argentino espera ahora por Zverev, verdugo del británico Cameron Norrie por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 en el cruce por la segunda ronda

Cerúndolo mantiene una historia particular con el actual 3° del ranking mundial: lo venció en tres oportunidades y cayó en dos, una de ellas por retiro en 2025. Además, Zverev confesó en más de una ocasión que el porteño es uno de los rivales que más le cuesta enfrentar en el circuito.