domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tenis

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

El argentino conquistó el cuarto título en su carrera.

Por Agencia NA
imagen

El argentino Francisco Cerundolo (1°) le ganó al italiano Luciano Darderi (2°) en la final del Argentina Open, para conquistar el cuarto título en su carrera. Cerúndolo, que jugó en un altísimo nivel durante toda la semana, se impuso por 6-4 y 6-2, luego de una hora y 36 minutos de juego.

Lee además
argentina open: cerundolo elimino a kopriva y se metio en las semifinales
Tenis

Argentina Open: Cerúndolo eliminó a Kopriva y se metió en las semifinales
dolor en la comunidad del rugby por la muerte de alberto besu mugnos
Deceso

Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos

El argentino comenzó con un rápido quiebre en el tercer game, que le permitió tomar una ventaja que terminaría siendo definitiva ya que defendió con uñas y dientes cada uno de sus turnos de saque.

En un primer set muy intenso, Cerúndolo hizo valer la potencia de sus golpes y mostró tener mucha muñeca con unos drops shots inalcanzables para Darderi. El italiano, por su parte, desaprovechó los cinco break points que se le presentaron.

En el segundo set Cerúndolo comenzó a inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que quebró el saque a Darderi en sus primeros dos turnos de saque para ponerse 3-1 en un abrir y cerrar de ojos (el italiano le rompió el servicio en una ocasión en ese lapso).

En el séptimo game se dio un nuevo game de Cerúndolo que sería clave, ya que luego cerró el encuentro con su servicio para imponerse con un cómodo 6-4 y 6-2.

Este fue el cuarto título en la carrera de Cerúndolo, que previamente había ganado los ATP 250 de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. __IP__

En su camino hacia la final, Cerúndolo había derrotado al boliviano Hugo Dellien, al checo Vit Kopriva y al argentino Tomás Etcheverry (7°).

La tercera fue la vencida: Cerúndolo pudo sacarse la espina en el Argentina Open en la que fue su tercera final en este torneo. Previamente había caído en las definiciones de 2021 y 2025, ante su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.

Temas
Seguí leyendo

Fúnez tras el empate: "Nos podríamos haber llevado un poco más"

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

Video: Nazareno Funez volvió encendido y tuvo su debut con gol

Video: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos

Tobías Martínez empezó fuerte: Top 4 en un arranque de campeonato a pura adrenalina

San Martín ya tiene sede para su debut en la Copa Argentina

UPCN venció a Defensores, cerró la fase regular en segundo lugar y ya apunta a los playoffs

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin debuto y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Te Puede Interesar

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025