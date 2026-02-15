Video: Nazareno Funez volvió encendido y tuvo su debut con gol

El fútbol siempre da revancha y, a veces, también regala escenas perfectas. Eso fue lo que vivió Nazareno Funez en su regreso a San Martín. El goleador volvió al club para afrontar la temporada de la Primera Nacional y, en su debut frente a Chacarita, no tardó nada en dejar su sello: a los 11 minutos ya estaba sacando chapa y festejando con la camiseta verdinegra.

No era un gol más. Era el reencuentro con una historia que había quedado escrita a fuego. La última vez que Funez había inflado la red con esta camiseta había sido nada menos que en la final del ascenso, el 8 de diciembre de 2024. Aquella tarde inolvidable, el delantero marcó el 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un tanto que terminó de sellar el salto de categoría y quedó guardado en la memoria del Pueblo Viejo.

Pasaron los meses, cambió el contexto, pero no la costumbre. Funez volvió y volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir. Le bastaron 11 minutos para demostrar que el olfato sigue intacto y que el romance con el gol está más vivo que nunca. A los 11 minutos, Nazareno Fúnez volvió a firmar su gol con esta camiseta: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DarioSi49266031/status/2023129939470373226&partner=&hide_thread=false Chacarita Juniors 0 - San Martín de San Juan 1

Gol de Nazareno Fúnez 11´PT

Primera B Nacional 2026 | Fecha 1 pic.twitter.com/BBomVB5sxQ — Rising Talents Arg (@DarioSi49266031) February 15, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







