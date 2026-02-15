domingo 15 de febrero 2026

Turismo Carretera

Tobías Martínez empezó fuerte: Top 4 en un arranque de campeonato a pura adrenalina

El sanjuanino presionó hasta el final en una competencia intensa y cruzó la meta a menos de cuatro segundos del ganador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tobias

El Turismo Carretera abrió su campeonato en el imponente escenario del Autódromo Enrique "Quique" Freile con una final vibrante, cargada de incidentes, neutralizaciones y un estreno histórico: Julián Santero le dio a BMW su primera victoria en la categoría en el debut del flamante M4 oficial. En medio de ese contexto electrizante, el sanjuanino Tobías Martínez firmó un carrerón y se metió en el Top 4 tras una actuación sólida y consistente que lo posiciona como protagonista desde el arranque del calendario.

La competencia fue dominada de principio a fin por Santero, quien administró con oficio cada relanzamiento y supo contener los embates de sus perseguidores. El mendocino no dejó margen para sorpresas y selló un triunfo histórico. Sin embargo, no pasó la revisión técnica por compresión con el BMW y en definitiva el vencedor fue Nicolás Moscardini que junto Agustín Martínez y Jonatan Castellano que completaron el podio.

El camino de Tobías hacia el Top 4

En ese escenario cambiante, Tobías Martínez encontró en la regularidad y el ritmo de su unidad las claves para avanzar y sostenerse en los puestos de vanguardia. Lejos de cometer errores, el sanjuanino supo capitalizar cada neutralización para mantenerse en la pelea grande.

En el último relanzamiento, la lucha se intensificó. Agustín Martínez logró superar a Jonatan Castellano para subirse al último escalón del podio, mientras que Tobías fue con todo en busca de más. Presionó con insistencia al piloto de Lobería, pero no consiguió quebrar su resistencia y cruzó la bandera a cuadros en un meritorio quinto lugar, a apenas 3s862 del líder.

Aunque el podio quedó a un paso, el resultado dejó sensaciones positivas. Martínez demostró que puede medirse de igual a igual frente a estructuras consolidadas y pilotos de vasta experiencia. De hecho, finalizó por delante de nombres de peso como José Manuel Urcera, Marcos Landa y Matías Rossi, quienes completaron el clasificador detrás suyo.

