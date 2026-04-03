Murió un operario en Los Azules al volcar la máquina que conducía: quién era la víctima

Un trabajador murió este viernes por la tarde tras un accidente laboral ocurrido en el proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta. El hecho se registró mientras se realizaban tareas de construcción de camino en el sector de Atutia y es materia de investigación.

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Según informó la empresa McEwen Copper a través de un comunicado oficial, la víctima fue identificada como Mario Alberto Alancay, quien se desempeñaba como operador de topadora y pertenecía a la firma contratista Minera Zlato S.R.L.

De acuerdo a los datos preliminares, el operario habría sido despedido de la cabina luego del vuelco de la máquina que conducía, en circunstancias que aún no fueron determinadas. El accidente ocurrió durante la ejecución de trabajos en la zona mencionada.

Comunicado Los Azules viernes 3 de abril 2026

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad. Personal en el lugar brindó asistencia médica y se coordinó la atención con servicios de la ciudad de San Juan y del departamento Calingasta, además de dar aviso a las autoridades competentes.

Pese a los esfuerzos, el trabajador falleció en el lugar. Posteriormente, el área fue resguardada para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.

Desde la compañía indicaron que el incidente será investigado conforme a los procedimientos establecidos y aseguraron que colaborarán con las autoridades en todo lo necesario para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, desde el proyecto Los Azules expresaron su pesar por lo ocurrido y manifestaron su acompañamiento a la familia, compañeros de trabajo y allegados de la víctima en este difícil momento.