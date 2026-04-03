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Vóley

UPCN inicia la serie final de la Liga Argentina ante Ciudad

El primer encuentro se disputará este sábado 4 de abril, desde las 20 horas, en Buenos Aires, con transmisión en vivo por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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UPCN San Juan Vóley comenzará este sábado su camino en la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, en la que enfrentará a Ciudad Vóley en una definición al mejor de cinco partidos. El primer encuentro se disputará este sábado 4 de abril, desde las 20, en Buenos Aires, con transmisión en vivo por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

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El equipo sanjuanino, nueve veces campeón de LVA, accedió a esta instancia tras finalizar segundo en la fase regular y luego superar a San Lorenzo en cuartos de final (2-0) y a Monteros en semifinales (2-0). De esta manera, UPCN afrontará su decimotercera final de LVA, ratificando su presencia sostenida en las definiciones del certamen.

Por su parte, Ciudad Vóley llega como líder de la fase regular y vigente campeón. En los playoffs, dejó en el camino a Defensores de Banfield (2-0) en cuartos de final y a Tucumán de Gimnasia (2-1) en semifinales.

La serie marcará además la cuarta final entre ambos equipos, en un cruce que se ha vuelto habitual en instancias decisivas.

Tras el primer partido, la serie continuará en Buenos Aires el lunes 6 de abril, también a las 20.

Luego, la definición se trasladará a San Juan, donde se disputará el tercer encuentro el sábado 11 de abril en el estadio de UPCN. Un eventual cuarto partido también será en este escenario el lunes 13 de abril, mientras que, en caso de ser necesario un quinto juego, se jugará el 18 de abril en Buenos Aires. Todos los encuentros comenzarán a las 20.

Historial de finales de UPCN en la LVA

  • 2010 vs Bolívar (1-4) Subcampeón
  • 2011 vs Bolívar (4-3) Campeón
  • 2012 vs Boca (3-1) Campeón
  • 2013 vs Buenos Aires Unidos (3-0) Campeón
  • 2014 vs Lomas (3-0) Campeón
  • 2015 vs Bolívar (3-2) Campeón
  • 2016 vs Bolívar (3-2) Campeón
  • 2017 vs Bolívar (2-3) Subcampeón
  • 2018 vs Bolívar (3-1) Campeón
  • 2021 vs Ciudad (3-0) Campeón
  • 2022 vs Ciudad (3-1) Campeón
  • 2023 vs Ciudad (0-3) Subcampeón
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