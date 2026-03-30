Ciudad Vóley, el viejo conocido que será rival de UPCN en la final de la Liga Argentina

El camino hacia el título ya tiene protagonistas y, una vez más, el vóley argentino volverá a mirar de frente a UPCN San Juan Vóley. El equipo sanjuanino se metió en la gran final de la Liga Argentina tras una sólida semifinal y ahora se cruzará con un rival que conoce demasiado bien: Ciudad Vóley, el dominador de los últimos años.

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Para el “Gremio”, el regreso a la elite no pudo ser mejor. Tras una temporada fuera de la máxima categoría, volvió, fue protagonista y ya está otra vez en la definición, la decimotercera de su historia, con la ilusión intacta de alcanzar su décimo título.

Un UPCN que volvió con autoridad

El conjunto sanjuanino construyó su clasificación con carácter. En semifinales dejó en el camino a Monteros de Tucumán en una serie tan exigente como emotiva. El primer punto lo consiguió como visitante, tras remontar un 0-2 adverso y quedarse con un triunfo 3-2 que mostró su temple en los momentos críticos.

La historia se cerró en San Juan, en un estadio colmado, donde UPCN volvió a imponerse en cinco sets y selló la serie sin necesidad de un tercer partido. Con ese triunfo, el equipo reafirmó su vigencia y confirmó que está listo para pelear otra vez en lo más alto.

Ciudad, el campeón que no cede

Del otro lado estará Ciudad, el tricampeón vigente y actual referencia del vóley nacional. El equipo de Núñez tuvo una semifinal más trabajada frente a Tucumán de Gimnasia, que logró forzar un tercer partido tras dar el golpe como visitante.

Sin embargo, en el duelo decisivo, Ciudad recuperó su mejor versión y se impuso 3-1 para meterse, por cuarta temporada consecutiva, en la final. Llega respaldado por una racha dominante: ganó las últimas tres Ligas y en 2025 completó la triple corona con la Supercopa y la Copa ACLAV.

Una rivalidad que ya es historia

El cruce entre UPCN y Ciudad no es uno más. En la última década construyeron una de las rivalidades más fuertes del vóley argentino, con múltiples enfrentamientos en instancias decisivas. Hasta 2023 ya habían disputado al menos seis finales entre sí, a las que se sumaron nuevos capítulos en temporadas recientes.

Durante años, UPCN fue el gran dominador, con un ciclo dorado que incluyó seis títulos consecutivos entre 2011 y 2016, además de las consagraciones de 2018, 2021 y 2022 —estas dos últimas justamente ante Ciudad—. Luego llegó la respuesta del conjunto porteño, que se tomó revancha en 2023 y desde entonces marcó el pulso de la competencia.

En el medio, los sanjuaninos atravesaron una pausa en la Liga, regresaron con un título invicto en la categoría de ascenso y hoy vuelven a instalarse en la cima, fieles a su historia.

Así se jugará la final

La serie por el campeonato se disputará al mejor de cinco partidos. Ciudad tendrá ventaja de localía por su mejor ubicación en la fase regular, por lo que abrirá la definición en Buenos Aires. Luego, la acción se trasladará a San Juan y, de ser necesario, regresará a la capital.

Cronograma de la final: