Fuerte apoyo del presidente de Belgrano al formato de playoffs: "Hace que podamos competir"

El presidente de Belgrano de Córdoba, Luis Artime, destacó el actual formato de campeonatos que tiene el fútbol argentino, tras el título en el Torneo Apertura, ya que “hace que podamos competir”.

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“Belgrano fue el mejor. Para mí fue una final fantástica. Hablan de jerarquía, del fútbol, pero esto fue una final verdaderamente con dos equipos que querían salir campeón, con una jerarquía bárbara”, aseguró Artime en declaraciones para el medio cordobés “351Deportes”.

Con respecto al desarrolló de la final, en la que Belgrano se impuso de manera agónica por 3-2, Artime señaló que “River llegó tres veces y nos hizo dos golazos. Nosotros lo dimos vuelta. Creo que el fútbol argentino está bien”.

En este sentido, subrayó que “este formato de campeonato hace que podamos competir. Yo estuve en el año 92 en Belgrano y peleábamos el descenso todos los años. En los campeonatos esos largos salían campeones Boca, River, Independiente, Racing”.

Y continuó: “Ahora podemos competir. Eso es un acierto de la AFA y de la liga, digan lo que digan. Hoy nosotros somos competitivos”.

Por último, aclaró que “si hubiera 20 equipos hoy Independiente Rivadavia, Belgrano, Talleres, Instituto y Platense se irían cada dos años al descenso”.