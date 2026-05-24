Racing ya analiza reemplazantes para Costas: los posibles candidatos

Racing comenzó oficialmente la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la salida de Gustavo Costas y el principal apuntado por la dirigencia es Hernán Crespo, quien actualmente se encuentra sin club y reúne consenso dentro del entorno encabezado por Diego Milito. La decisión se aceleró tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un semestre marcado por resultados irregulares.

Según trascendió, Crespo aparece como la opción más firme por experiencia, perfil internacional y disponibilidad inmediata, aunque el aspecto económico sería uno de los principales obstáculos para avanzar formalmente en las negociaciones. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, otros nombres que también están en carpeta son Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, hoy con trabajo en Vélez y viejo anhelo de Milito para conducir al equipo.

La salida de Costas provocó un fuerte impacto entre los hinchas de Racing, no solo por tratarse de un referente histórico del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, la reciente eliminación continental y el desgaste interno terminaron inclinando la decisión de la dirigencia.

Mientras la conducción define al nuevo entrenador, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del plantel de manera interina para los próximos compromisos. En paralelo, el clima político y futbolístico en Avellaneda se mantiene tenso: distintos grupos de hinchas convocaron banderazos y expresaron públicamente su rechazo a la salida de Costas, en medio de un escenario de incertidumbre sobre el futuro futbolístico del club.