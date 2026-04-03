Quién era "Koki", el promesante angaquero que murió cerca de la Difunta Correa
Mario Riveros, de 45 años, murió tras descompensarse en plena Senda del Peregrino, en Caucete. El hecho ocurrió en la madrugada de este Viernes Santo, en medio del arribo masivo de fieles a la Difunta Correa. Investigan las causas del deceso, aunque en el lugar no se detectaron signos de violencia.
Un hombre de 45 años, identificado como Mario “Koki” Riveros, falleció en la madrugada de este viernes 3 de abril tras descompensarse y caer mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Nacional 141, en cercanías de la Difunta Correa. El hecho ocurrió en plena previa de Viernes Santo, jornada en la que miles de promesantes llegan al paraje caucetero.
Riveros era oriundo de Angaco y, según trascendió, participaba como promesante en la tradicional peregrinación hacia la Difunta Correa, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la provincia, que cada año reúne a miles de fieles durante Semana Santa en San Juan.
Tras conocerse la noticia, allegados y amigos lo despidieron en redes sociales con mensajes cargados de dolor. “Me quedo con lo vivido. Se te va a extrañar, Koki. Gracias por tu amistad de años, tus locuras, tus enojos y tu generosidad”, escribió uno de sus amigos, quien también envió condolencias a la familia y recordó el vínculo cercano que mantenían.
De acuerdo a las primeras actuaciones, Riveros se desplazaba solo en una bicicleta rodado 29 cuando habría sufrido una descompensación que provocó su caída. Al arribo de la ambulancia, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.
En la escena intervino personal de la Comisaría 9ª, junto a efectivos de la Brigada de la UFI y División Criminalística. Tras las pericias iniciales, no se detectaron signos de violencia ni indicios de criminalidad, tanto en el cuerpo como en el rodado. Testigos que circulaban por la zona aportaron datos a los investigadores, mientras que un hermano del fallecido indicó que desconocía si Riveros padecía enfermedades previas o si consumía medicación.
El fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral dispusieron el levantamiento del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de determinar con precisión las causas de la muerte.