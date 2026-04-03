Identificaron al promesante fallecido en la Difunta Correa: las probables causas de muerte

Un profundo dolor sacudió este fin de semana a los fieles de la Difunta Correa , tras confirmarse la identidad del promesante que falleció mientras realizaba el tradicional recorrido hacia el santuario.

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Se trata de Mario Jorge Riveros , de 45 años , oriundo de Las Tapias, Angaco , quien, según los primeros datos, se encontraba ascendiendo en bicicleta por la zona conocida como Cuesta de las Vacas , uno de los tramos más exigentes del camino.

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De acuerdo a testigos, el hombre se desplomó repentinamente en plena subida. Personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo y realizar maniobras de reanimación, pero lamentablemente no lograron revertir la situación.

Minutos después arribó personal de emergencias médicas, que constató el fallecimiento en el lugar.

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Qué se sabe sobre la causa de muerte

Según las primeras investigaciones por parte de Criminalística, no se detectaron signos de violencia en el cuerpo, por lo que todo indica que el fallecimiento habría sido consecuencia de una muerte súbita.

El episodio ocurrió en un contexto de gran exigencia física, ya que la Cuesta de las Vacas representa uno de los puntos más duros del recorrido que miles de promesantes realizan cada año. Si bien la causa exacta será determinada con mayor precisión por las pericias correspondientes, las hipótesis iniciales apuntan a una descompensación durante el esfuerzo físico.

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Una manifestación de fe atravesada por el dolor

El fallecimiento de Riveros enluta una de las expresiones religiosas más importantes de San Juan. Cada año, miles de fieles llegan hasta el santuario de la Difunta Correa, especialmente durante fechas como Semana Santa, cuando la convocatoria crece notablemente.

Muchos promesantes realizan largos recorridos a pie o en bicicleta como forma de agradecimiento o devoción, en un ritual profundamente arraigado en la identidad sanjuanina.