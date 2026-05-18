Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Pasó más de seis décadas entrando y saliendo de la Biblioteca Franklin. Primero como un chico de 11 años que iba a hacer la tarea después del colegio, más tarde como estudiante universitario que buscaba libros técnicos imposibles de conseguir en otro lado, después como docente, dirigente y finalmente como uno de los hombres más ligados al universo de las bibliotecas populares en San Juan. Francisco Cunsulo tiene 72 años, es socio de la Franklin desde hace 60 y hoy, ya jubilado de su carrera como ingeniero y profesor, sigue dedicando buena parte de su vida a esos mismos pasillos silenciosos que lo acompañaron desde la infancia.

“Para mí era como una obligación moral ir a la biblioteca”, cuenta en diálogo con Tiempo de San Juan. Su historia con la Franklin empezó casi por casualidad. Su padre lo anotó en el Colegio Santo Domingo y, a una cuadra y media, estaba la biblioteca. En aquella época, recuerda, los libros no abundaban en las casas y mucho menos existía internet. “Era la fuente donde uno iba a recabar información”, recuerda.

image Recibiendo una distinción en la feria del libro de Rawson 2026

Las tardes tenían una rutina fija: almorzar, esperar que abriera la biblioteca y pasar horas estudiando ahí. Francisco todavía recuerda la vieja calesita que funcionaba en un terreno de la Franklin y también la figura de los bibliotecarios que imponían silencio con apenas una mirada por encima de los lentes. “Hoy cambió un poco la dinámica, los chicos interactúan más, toman mate, trabajan en grupo, pero la biblioteca sigue teniendo el mismo alma”, dice.

La vida de Francisco, sin embargo, no quedó solamente ligada a los libros. Estudió Ingeniería en Sistemas de Control —lo que después se transformaría en Ingeniería Electrónica— y trabajó en el CONICET en un proyecto de digitalización de una ionosonda, un radar atmosférico utilizado para estudiar la ionósfera y las comunicaciones de onda corta.

En paralelo, protagonizó un pequeño hito educativo en San Juan. A comienzos de los años 80 le propuso a la Escuela de Comercio incorporar Computación como materia en la secundaria, cuando prácticamente nadie imaginaba la importancia que tendría décadas después. La idea fue aceptada y en mayo de 1982 arrancaron las clases con una computadora Radio Shack traída desde Buenos Aires.

“Pensé que iba a tener una importancia relevante en el mundo. Creo que no me equivoqué” “Pensé que iba a tener una importancia relevante en el mundo. Creo que no me equivoqué”

Durante casi 40 años fue docente en la Escuela de Comercio y, mientras tanto, nunca dejó de volver a la Franklin. Allí encontró libros técnicos para su formación, participó de la comisión directiva y terminó ocupando distintos cargos hasta llegar a la presidencia de la institución. Hoy continúa ligado al sector desde otro lugar: en diciembre de 2025 fue elegido presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de San Juan.

Desde ese rol, asegura que una de sus principales metas es ayudar a que más bibliotecas populares puedan regularizar su situación administrativa y acceder a programas nacionales de financiamiento. “Las bibliotecas populares son voluntariado puro. Muchas veces cuesta conseguir gente que participe sin espíritu de lucro”, explica.

image Junto al presidente de CONABIP, profesor Raul Escandar y la Sra. Mary Muñoz, anterior presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de San Juan

Mientras habla, Francisco vuelve varias veces sobre una misma preocupación: la relación de los chicos con la lectura en tiempos dominados por las pantallas. Cree que el celular empuja hacia el consumo rápido y superficial, mientras que los libros obligan a detenerse, imaginar y pensar.

“Cuando uno lee un libro y entra en esa historia, empieza a reconocer su interior”, sostiene. Y agrega: “Hoy es la cultura del toque: un video y pasamos al siguiente. Eso no genera una concentración profunda”.

Esa reflexión también la trasladó a sus últimos años como docente. Cuenta que antes incentivaba a sus alumnos a hacer trabajos escritos en computadora, pero con el tiempo empezó a pedir exactamente lo contrario: resúmenes escritos a mano. “Ya no pensaban, copiaban y pegaban. Entonces les decía: agarre un papel y una birome. Ahí interactúa la mente de otra forma”, explica.

image El día de San Juan en la Feria del libro de Buenos Aires 2026.

Francisco no habla desde la nostalgia vacía ni desde el rechazo a la tecnología. De hecho, fue uno de los pioneros en introducir computación en la educación secundaria sanjuanina. Pero sí cree que la lectura en papel sigue teniendo algo difícil de reemplazar. Por eso, cuando piensa en los más chicos, vuelve siempre a la misma idea: acercarlos a las bibliotecas. “En las casas hoy los juguetes no pasan por los libros. Yo a mis nietos siempre les regalo libritos”, cuenta.

Y aunque los tiempos hayan cambiado desde aquellas tardes silenciosas en la Franklin, hay algo que para él permanece intacto: el valor de los libros como refugio, herramienta y forma de descubrirse a uno mismo.