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Difunta Correa: la marea de camisetas celestes y blancas que llegó a Vallecito para pedir el ¿bicampeonato del Mundial?

En un Viernes Santo marcado por la fe y el fútbol, cientos de promesantes subieron al santuario con la indumentaria de la Selección Argentina. Entre agradecimientos personales, el pedido o muestra simbólica quizás también fue pedir por la Scaloneta, que tendrá cita mundialista el 16 de junio ante Argelia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El paraje de Vallecito este Viernes Santo tuvo un color predominante que se mezcló entre la multitud: el celeste y el blanco de la Selección Argentina. A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la devoción por Deolinda Correa se fusionó con la esperanza de todo un país. Entre las carpas, tradicionales asados y la fe, se multiplicaron los fieles que lucieron la camiseta de la Selección Argentina. El museo fue uno de los lugares más concurridos y la camiseta de Lionel Messi en la vidriera se llevó todos los flashes.

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La mística del paraje se fusionó con la ansiedad de la Copa del Mundo. Mientras las familias prendían las velas por agradecimiento, la presencia de la celeste y blanca en las escalinatas sugería que el pueblo ya empezó a jugar su propio partido desde la fe. Es que el calendario está casi encima y el debut del martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City ya se siente a la vuelta de la esquina. Ver a tantos pibes y grandes con la de Lionel Messi, la de Diego Maradona, alguna reliquia del '86 o una de Juan Román Riquelme del 2006, dejó esa sensación de que, en San Juan, la Difunta Correa también es parte del vestuario del equipo argentino.

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio) asomando en el horizonte, Vallecito se transformó en un termómetro de la ilusión argentina. Lo cierto es que este Viernes Santo, entre el aroma al asado de las carpas y el sacrificio del promesante, la fe por Deolinda Correa y la pasión por la Selección Argentina viajó por un mismo camino.

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