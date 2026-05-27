Ciro Messi sigue los pasos de su padre, Lionel , y se consagró campeón con Inter Miami en la categoría U8 (menores de ocho años). Este miércoles, la cuenta oficial del club reveló una entrevista que el nene dio tras lograr el título. Se trata de la primera vez que se muestra de esta manera.

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Primero habló del resultado del encuentro, que terminó 10-2, y recordó que convirtió dos goles. Luego fue consultado sobre por qué jugaron tan bien y su respuesta cautivó a todos en las redes sociales.

“Porque le hicimos caso al entrenador”, respondió con algo de timidez. Además, aseguró que se sintió “bien” por haber ganado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059769622593695791&partner=&hide_thread=false Pura ternura: la primera entrevista de Ciro Messi tras consagrarse campeón pic.twitter.com/MRgYhIMLUH — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 27, 2026

Además, en las redes sociales se publicaron varios videos de los festejos de Ciro, quien, al igual que su padre Lionel, fue el encargado de levantar el trofeo.

También celebró junto a sus compañeros tras la consagración: le tiraron agua al entrenador y recorrieron todo el predio de las Garzas como parte de los festejos.