No fue un miércoles más en el Desafío Ruta 40. En otra jornada exigente de competencia, marcada por la dureza del recorrido y las complicaciones mecánicas que suelen aparecer, hubo una escena que trascendió los tiempos y posiciones para quedarse con el costado más humano del rally. El protagonista fue el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, que tuvo un enorme gesto con el motociclista Nicolás Mana, integrante del equipo RVM.

El piloto argentino atravesaba un momento de frustración total luego de sufrir problemas eléctricos en su moto que le impidieron siquiera iniciar la especial de este miércoles. Con bronca y preocupación por quedar fuera de carrera en una etapa clave, Mana intentaba resolver una situación compleja cuando apareció una ayuda inesperada del propio Al-Attiyah, quien decidió acercarse para consolarlo.

Acostumbrado a pelear en los puestos de adelante y a ser una de las máximas estrellas del rally raid mundial, el qatarí dejó de lado la presión de la competencia para tener un gesto de compañerismo que rápidamente se volvió viral. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059762658891448461&partner=&hide_thread=false El gran gesto del príncipe Nasser Al-Attiyah con un argentino en plenas dunas del Desafío Ruta 40



El piloto del equipo RVM no pudo iniciar la especial de este miércoles por un problema eléctrico, pero recibió una mano inesperada de una de las máximas figuras del rally mundial. pic.twitter.com/WNvYTI0gdJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 27, 2026

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