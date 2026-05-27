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Competencia extrema

Desafío Ruta 40, etapa tres: cómo les fue a los sanjuaninos

La jornada San Rafael-San Rafael puso a prueba a pilotos y máquinas con el paso por las Dunas del Nihuil y caminos cordilleranos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Alberto Ontiveros, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna lograron completar un día complicado. ¿Cómo les fue?

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Desafío Ruta 40 vivió este miércoles una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la tercera etapa, un recorrido que unió San Rafael con San Rafael, atravesando las imponentes Dunas del Nihuil y sectores de alta montaña en plena cordillera, incluso con presencia de nieve y pasos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En un terreno tan desafiante como desgastante, los representantes sanjuaninos lograron completar una etapa marcada por las dificultades mecánicas, el esfuerzo físico y la resistencia extrema.

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En motos, Alberto “Puchi” Ontiveros volvió a mostrar carácter para sobreponerse a la adversidad. El piloto sanjuanino del HT Rally Raid tuvo que competir condicionado por la lesión sufrida en la etapa anterior, cuando una espina de ocho centímetros le provocó una importante herida en su brazo derecho. A pesar del dolor y las complicaciones físicas, el experimentado motociclista logró completar el recorrido y finalizó 31° en la clasificación general, además de ubicarse 18° dentro de la categoría Rally2, manteniéndose firme en competencia.

Por el lado de los autos, Kevin Benavides y el navegante sanjuanino Lisandro Sisterna también tuvieron que batallar contra los inconvenientes. La dupla sufrió problemas en uno de los amortiguadores de su vehículo dentro de la categoría Ultimate, situación que les hizo perder tiempo valioso durante el recorrido. Aun así, lograron cerrar la etapa en el puesto 28 y quedaron ubicados 22° en la clasificación general, mientras que dentro de la categoría Ultimate marchan 15°.

Ahora, el foco ya está puesto en la cuarta etapa, que se correrá este jueves y marcará el regreso del Desafío Ruta 40 a suelo sanjuanino. El tramo unirá San Rafael con San Juan, atravesando caminos cordilleranos en la zona de Uspallata antes de ingresar a la provincia por Sarmiento. Además, habrá sectores habilitados para espectadores en Los Berros, donde los fanáticos podrán vivir de cerca el paso de los competidores en otra jornada que promete emociones fuertes.

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