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Tragedia en Calingasta

Qué dijeron desde la firma contratista sobre el empleado fallecido en Los Azules y las tareas que realizarán

La empresa contratista confirmó que la víctima era un trabajador jujeño y expresó su pesar por el hecho ocurrido este viernes en el proyecto ubicado en Calingasta. Además, informaron que este sábado viajarán al yacimiento para participar de las pericias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde la empresa confirmaron a Tiempo de San Juan que la víctima fue identificada como Mario Alberto Alancay, oriundo de Jujuy, y expresaron su pesar por el hecho. “Es lamentable lo que ha ocurrido”, señalaron ante la consulta periodística, evitando profundizar sobre las circunstancias del accidente, que continúan bajo análisis.

En ese sentido, adelantaron que este sábado una comitiva de la firma viajará hacia el yacimiento, ubicado en la cordillera calingastina, para participar de las tareas de rigor junto con el equipo de investigación judicial y representantes de las distintas empresas intervinientes en el proyecto. Estas acciones estarán centradas en la recolección de pruebas, peritajes técnicos y reconstrucción del hecho.

Además, desde la contratista indicaron que mantienen contacto permanente con la familia de Alancay, a fin de brindar contención y acompañamiento en medio del dolor por la pérdida. Además, desde la contratista indicaron que mantienen contacto permanente con la familia de Alancay, a fin de brindar contención y acompañamiento en medio del dolor por la pérdida.

El comunicado de McEwen Copper

El accidente ocurrió este viernes por la tarde, mientras se desarrollaban tareas de construcción de camino en el sector de Atutia, una zona clave para la logística interna del proyecto minero. Según la información oficial difundida por la empresa operadora McEwen Copper, el trabajador se desempeñaba como operador de topadora y formaba parte del equipo contratado para ejecutar estas labores.

Comunicado Los Azules viernes 3 de abril 2026

De acuerdo a los primeros datos, el operario de Minera Zlato S.R.L. habría sido despedido de la cabina luego del vuelco de la maquinaria pesada que conducía. Las causas que derivaron en el siniestro aún no fueron determinadas y forman parte de la investigación en curso.

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad establecidos para este tipo de situaciones en entornos mineros de alta montaña. Personal presente en el lugar brindó asistencia médica inicial y se coordinó el operativo con servicios de salud tanto de la ciudad de San Juan como de Calingasta, además de dar intervención a las autoridades competentes.

Pese a los esfuerzos realizados, el trabajador falleció en el lugar. Posteriormente, el área fue completamente resguardada para garantizar la preservación de la escena y permitir el trabajo de los peritos judiciales, quienes deberán determinar con precisión cómo se produjo el accidente y si existieron fallas humanas, mecánicas o de procedimiento.

Desde la compañía operadora indicaron que el incidente será investigado conforme a los protocolos internos y la normativa vigente, y aseguraron que colaborarán con la Justicia en todo lo necesario para esclarecer lo sucedido.

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