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Hockey sobre patines

Argentina cayó ante Italia y una temible potencia le tocará en semis de la Copa de Naciones

Perdió 5-2 en el cierre de la fase clasificatoria en Montreux. Pese a la derrota, el equipo avanzó a semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Selección argentina de hockey sobre patines cerró la fase clasificatoria de la Copa de Naciones, disputada en Montreux, con una derrota. Este viernes, cayó por 5-2 frente a Italia.

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El conjunto albiceleste no logró imponerse ante un rival que mostró mayor efectividad a lo largo del partido. Durante el primer tiempo, el equipo europeo marcó diferencias en el marcador, mientras que en el complemento Argentina reaccionó y consiguió descontar en dos oportunidades, aunque no le alcanzó para revertir el resultado.

Pese a la caída, el equipo dirigido por José Luis Páez avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre España y Portugal.

Las semifinales están programadas para este sábado, en los horarios de 14 y 16.30.

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