Argentina cayó ante Italia y una temible potencia le tocará en semis de la Copa de Naciones

La Selección argentina de hockey sobre patines cerró la fase clasificatoria de la Copa de Naciones, disputada en Montreux, con una derrota. Este viernes, cayó por 5-2 frente a Italia.
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Perdió 5-2 en el cierre de la fase clasificatoria en Montreux. Pese a la derrota, el equipo avanzó a semifinales.
La Selección argentina de hockey sobre patines cerró la fase clasificatoria de la Copa de Naciones, disputada en Montreux, con una derrota. Este viernes, cayó por 5-2 frente a Italia.
El conjunto albiceleste no logró imponerse ante un rival que mostró mayor efectividad a lo largo del partido. Durante el primer tiempo, el equipo europeo marcó diferencias en el marcador, mientras que en el complemento Argentina reaccionó y consiguió descontar en dos oportunidades, aunque no le alcanzó para revertir el resultado.
Pese a la caída, el equipo dirigido por José Luis Páez avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre España y Portugal.
Las semifinales están programadas para este sábado, en los horarios de 14 y 16.30.