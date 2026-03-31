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Italia también le da la espalda a Trump: prohíbe a EE.UU. el uso de una de sus bases estratégicas para la guerra

Es la base de Sigonella, en Sicilia; una instalación militar de gran importancia en el Mediterráneo. El lunes, España cerró su espacio aéreo a vuelos de EE.UU. y este martes, Trump acusó a Francia de prohibir el vuelo de aviones con armas hacia Israel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Italia negó a Estados Unidos el uso de una de sus bases, la de Sigonella, tras enterarse de que el plan de vuelo de algunos aviones norteamericanos preveía aterrizar allí para luego partir hacia Medio Oriente.

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Esto ocurrió hace unos días, pero la noticia se mantuvo reservada hasta que este martes el diario Corriere della Sera reveló el caso, señalando que nadie pidió autorización ni consultó a las autoridades militares italianas.

El plan había sido comunicado mientras los aviones ya estaban en vuelo, destaca el principal matutino italiano.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, llamó al ministro de Defensa, Guido Crosetto, para informarle lo ocurrido y tomar una decisión que inevitablemente incide en las relaciones entre Italia y Estados Unidos.

Las primeras verificaciones establecieron que no se trataba de vuelos normales o logísticos y que, por lo tanto, no están comprendidos en el tratado con el país, señala el diario de Milán.

Fue el propio ministro Crosetto quien declaró que cada operación que no esté contemplada en los tratados debe ser autorizada especialmente. El ministro, ante cada riesgo de ataque para sus soldados, ha informado siempre en tiempo real, agrega la publicación.

A este punto, era evidente que los norteamericanos no habían solicitado la autorización debida, por lo que el Jefe de Estado Mayor, por orden del ministro de Defensa, comunicó al comando estadounidense la decisión tomada: no pueden aterrizar en Sigonella porque no están autorizados y porque no hubo ninguna consulta previa. De este modo, se impuso la prohibición, concluye el Corriere.

La base de Sigonella, es una instalación militar de gran importancia estratégica debido a su ubicación central en el Mediterráneo, funcionando como un centro logístico y de operaciones tanto para la Armada de los Estados Unidos (U.S. Navy) como para la OTAN y la Fuerza Aérea Italiana.

España cerró su espacio aéreo a aviones de EE.UU.

El lunes, en otro revés para la logística norteamericana en su guerra con Irán, España decidió que no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares de los Estados Unidos que participan en el conflicto, según anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una medida que tensa aún más la relación entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Donald Trump.

El Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases españolas para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

Trump y las bases francesas

Si bien el gobierno francés no decidió ninguna prohibición, Donald Trump denunció que Francia se negó a permitir que aviones estadounidenses con armas en destino a Israel sobrevuelen su territorio.

Trump arremetió contra Francia, afirmando que ha sido "muy poco colaboradora" en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Un ataque brutal que el gobierno francés no ha respondido en la práctica prohibiendo el vuelo sobre su espacio aireo a los aviones norteamericanos que van a Irán.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', ¡que ha sido eliminado con éxito!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

La creciente tensión entre la administración estadounidense y los países europeos de la OTAN por su reticencia o negativa a apoyar las operaciones ofensivas de Estados Unidos en Irán es la noticia del día.

En las últimas semanas, Trump ha criticado repetidamente a los países de la OTAN, afirmando que "no han hecho absolutamente nada", tachándolos de "cobardes" y asegurando que Estados Unidos "jamás olvidará" su negativa a ayudar.

El ataque de Marco Rubio

En la más reciente muestra de tensión, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, arremetió en la noche del lunes contra España y otros aliados de la OTAN, declarando a Al Jazeera que era "muy decepcionante" que sus socios rechazaran su solicitud de usar su espacio aéreo.

La exigencia de la UE

La Unión Europea exige a Irán que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

"Insté a Irán a que ponga fin a sus inaceptables ataques contra países de la región", declaró Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, el órgano que representa a los 27 Estados miembros de la UE, tras una conversación telefónica con su presidente, Massoud Pezeshkian.

Trump instó a sus aliados a "luchar por sí mismos" y desbloquear el estrecho de Ormuz. A los países que sufren dificultades con el suministro de petróleo, incluidos sus aliados "como el Reino Unido", y que "no se han involucrado en Irán", Donald Trump les recomienda comprar petróleo a Estados Unidos ("tenemos de sobra") y desbloquear el estrecho de Ormuz, después de que ellos mismos iniciaran la guerra.

"Van a aprender a luchar por sí mismos. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos. ¡Vayan a buscar su petróleo!", les sugirió.

FUENTE: Clarín

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