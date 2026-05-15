Estados Unidos se prepara para procesar a Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años y hermano de Fidel, por el derribo de dos avionetas hace 30 años, informó la cadena estadounidense CBS News.

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La acusación contra Raúl Castro está pendiente de la aprobación de un gran jurado, revelaron autoridades estadounidenses familiarizadas con el asunto a CBS.

La eventual imputación del hermano del fallecido líder Fidel Castro supondría una fuerte escalada en la presión de Washington sobre la cúpula de poder de Cuba, en un contexto marcado por la grave crisis económica y energética que se vive en la isla.

La acusación apuntaría a la presunta responsabilidad del general Raúl Castro en un incidente ocurrido en febrero de 1996, cuando aviones MIG-29 cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados de Miami dedicada a localizar balseros que intentaban llegar a Estados Unidos, causando la muerte de cuatro personas.

El suceso provocó una crisis entre la Cuba dirigida entonces por Fidel Castro y la administración del entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

La idea surge en un momento en que Estados Unidos ejerce una fuerte presión sobre el gobierno cubano.

La Administración Trump ha amenazado con imponer aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. El presidente, Donald Trump, ha presionado para que se implementen importantes reformas en Cuba y ha planteado la posibilidad de una “toma de control amistosa” del país.

La presión sobre Cuba comenzó a aumentar en enero, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Venezuela era un socio clave de Cuba antes de la operación.

Raúl Castro renunció formalmente al liderazgo del Partido Comunista de Cuba en 2021, pero aún se le considera una de las figuras más poderosas del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es visto como representante del líder como un enlace clave entre Estados Unidos y Cuba.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves con Raúl Guillermo Castro, tras una visita a Estados Unidos el mes pasado.

Ratcliffe transmitió personalmente el mensaje de Trump de que Estados Unidos está “dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según informó un funcionario de la CIA. El funcionario añadió que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”.