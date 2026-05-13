miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reporte de la OMS

La pandemia de covid dejó más de 22 millones de muertes, el triple de lo notificado

Los países habían informado siete millones de fallecimientos por covid-19. Un nuevo cálculo revela ahora que por cada una de esas muertes, hubo dos más relacionadas con la enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las muertes en exceso (muertes directas e indirectas) a nivel mundial causadas por la pandemia de covid-19 se estiman en 22,1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lee además
la oms se pronuncio sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote mortal de hantavirus: que dijo
Preocupación

La OMS se pronunció sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote mortal de hantavirus: qué dijo
Noa y Niko, dos de las mascotas con inteligencia artificial.
Conexión emocional

Conocé a los "Kata friends", las mascotas con inteligencia artificial que pintan para fenómeno

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora, 7 millones de muertes "notificadas" formalmente por cada país a la OMS, nombre por nombre de personas que fallecieron específicamente por covid-19. Es la cifra más baja porque depende totalmente de la capacidad de testeo y de la burocracia de cada país.

A mitad de la pandemia, la OMS ya sabía que los 7 millones eran insuficientes. Por eso, se realizó un modelo matemático que estimaba que el impacto real (directo e indirecto) rondaba los 14,9 a 15 millones de muertes para fines de 2021. Esta era la cifra de referencia que usaba hasta ahora.

La estimación actual

La cifra presentada este miércoles se traduce en que por cada muerte por covid-19 registrada hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con ella.

Para Argentina, el informe de la OMS de 2026 y los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran una brecha similar a la global entre lo que se notificó oficialmente por sistema y lo que las estadísticas de "exceso de mortalidad" terminaron revelando.

El caso de Argentina con el Covid

Argentina mantuvo un sistema de notificación a través del SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud). Según los datos consolidados a mayo de 2026, las muertes notificadas oficialmente fueron 130.800.

Este número corresponde estrictamente a casos con diagnóstico confirmado de COVID-19 que fueron cargados en el sistema por clínicas y hospitales.

De acuerdo al informe presentado este miércoles por la OMS, la cifra en el pais se eleva considerablemente. El exceso de mortalidad para Argentina se estima ahora en aproximadamente 195.000 a 210.000 fallecidos.

Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales de la covid, como la Delta, y a la considerable presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

En comparación con los niveles que se podían esperar si la pandemia no hubiese ocurrido, las muertes globales fueron un 6,2% superiores en 2020 y alcanzaron un máximo del 17,9% en 2021.

Las personas de edad avanzada y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total.

Un revés a los avances mundiales en la esperanza de vida

"Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable", explicó el especialista en datos.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

"En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual", señaló Labrique.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

El relato de un piloto argentino, clave en el OVNIgate en Estados Unidos

La NBA de luto: murió una de sus figuras, con solo 29 años

Un argentino al que no le gusta Argentina figura en los archivos de Epstein: quién es

Hantavirus: la OMS afirma que podrían surgir más casos

Llega el eclipse solar total más largo del siglo y no se repetirá en 157 años: dónde se podrá ver

Emiratos Árabes Unidos lanzó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán

La justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales

Bill Gates dijo que la mayoría de las empresas de IA van a fracasar: el motivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Noa y Niko, dos de las mascotas con inteligencia artificial.
Conexión emocional

Conocé a los "Kata friends", las mascotas con inteligencia artificial que pintan para fenómeno

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones
Justicia Federal

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones

Te Puede Interesar

Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo: el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital
Caso resonante

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei
Conociendo a nuestros legisladores

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan
Gobierno

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan

Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.  
Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta