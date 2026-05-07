La OMS se pronunció sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote mortal de hantavirus: qué dijo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este jueves que el brote mortal de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, en el Océano Atlántico, no representa el inicio de una pandemia similar a la de COVID-19.

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“Este no es el inicio de una pandemia”, afirmó Maria Van Kerkhove, jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS.

En una conferencia de prensa en Ginebra, subrayó: “Esto no es COVID”, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Esta no es la misma situación en la que nos encontramos hace seis años. No se propaga de la misma manera que lo hizo el coronavirus. Es muy diferente”, señaló.

“La mayoría de las cepas del hantavirus no se transmiten entre personas en absoluto”, principalmente son transmitidas a las personas por los roedores, a través de sus heces, saliva o excrementos, explicó.

FUENTE: Agencia NA