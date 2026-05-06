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Más de 60 shoppings de todo el país lanzan un fin de semana de super descuentos: que pasará en San Juan

Organizado por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), el Shopping Fest 2026 se realizará entre el 8 y el 10 de mayo. Habrá promociones, cuotas y propuestas recreativas

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante años, los centros comerciales funcionaron como espacios de encuentro, paseo y consumo. Pero con el avance del comercio electrónico, los cambios en los hábitos de compra, y ahora la retracción de la demanda, esa dinámica se modificó. En ese escenario, la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) impulsó la primera edición del Shopping Fest 2026, una propuesta que se desarrollará el 8, 9 y 10 de mayo en más de 65 shoppings distribuidos en todo el país.

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La iniciativa surgió con un objetivo concreto: fomentar la visita a los centros comerciales. Desde la cámara explicaron que el shopping no se limita a descuentos o ventas, sino que también implica experiencia, actividades y encuentro. En ese sentido, remarcaron la intención de recuperar el disfrute asociado a ir al shopping. Pero además está la necesidad de traccionar ventas, en un momento en el que, con el poder adquisitivo afectado y falta de financiación, el consumo no reacciona.

El evento se organizó como una acción coordinada a nivel nacional. Se trata de la primera edición en la Argentina con estas características y con participación simultánea de decenas de centros comerciales. Cada shopping y cada marca definirán sus propias promociones, por lo que la propuesta variará según el lugar.

Uno de los ejes principales del Shopping Fest es la combinación de beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es “Hay cosas que se viven en persona”. Así, durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros, incluyendo indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios. También habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.

En términos generales, las promociones oscilarán entre el 30% y el 40%, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial. Desde la organización indicaron que no existe un esquema uniforme, sino que cada espacio ofrece sus propias condiciones. Por ejemplo, Galerías Pacífico ya anticipó que habrá 30% off y seis cuotas sin interés, y que clientes que presenten un ticket de compra de $ 150.000 o más participarán del sorteo de un par de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.

Además de los descuentos, el evento incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping. Se organizarán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También se sumarán actividades gratuitas para niños y propuestas gastronómicas en los patios de comidas.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia”, sostuvo Santiago Blaksley, presidente de la CASC. Por su parte, Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara, afirmó: “Nos entusiasma esta primera edición, y es un orgullo para nosotros haber reunido a tantos centros comerciales de todo el país con un objetivo común: brindar experiencias, shows y beneficios para impulsar el consumo. Tenemos buenas expectativas para los próximos meses, y en un contexto marcado por el desembarco de marcas internacionales que impulsará la novedad y el interés de nuestros clientes”

Según explicaron desde la CASC, actualmente muchas marcas mantienen los mismos precios tanto en tiendas físicas como en canales digitales. Por ese motivo, el diferencial no pasa únicamente por el valor de los productos, sino por la experiencia que ofrece el espacio físico.

Los shoppings que participan

La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran:

Abasto Shopping; Alcorta Shopping; Alto Avellaneda; Alto Comahue; Alto NOA; Alto Palermo; Alto Rosario; Annuar Shopping; Bahía Blanca Plaza Shopping; Boulevard Shopping; Caballito Shopping; Catán Shopping; Córdoba Shopping; Del Parque Outlet; Devoto Shopping; Distrito Arcos Premium Outlet; Dot Baires Shopping; El Solar; Espacio San Juan Shopping; Factory Parque Brown; Factory Quilmes; Factory San Martín; Galerías Pacífico; La Barraca Mall; Maschwitz Mall; Mendoza Shopping; Nine Shopping; Nordelta Centro Comercial; Nuevo Quilmes Plaza; Nuevocentro; Operafun; Palmares Mall; Palmas del Pilar; Paseo Champagnat; Paseo de la Patagonia; Paseo del Fuego; Paseo del Jockey; Paseo Lugones; Paseo Pilar; Paseo Rivera; Paseo Salta; Paseo San Juan; Paso del Bosque; Paso del Paraná; Patio Bullrich; Patio Olmos; Plaza Liniers Shopping; Plaza Oeste; Portal Escobar; Portal Lomas; Portal Los Andes; Portal Palermo; Portal Patagonia; Portal Río Cuarto; Portal Rosario; Portal Salta; Portal Santiago; Portal Trelew; Portal Tucumán; Puerto Plaza Mall & Towers; Recoleta Urban Mall; Remeros Plaza; Ribera Shopping; San Justo Shopping; Shopping del Siglo; Soleil Premium Outlet; Terrazas de Mayo; TOM; Toscas Shopping; Unicenter.

FUENTE: Infobae

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